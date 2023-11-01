«طب الطوارئ» ينتشل جثتين من ضحايا الفيضانات بشرق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

انتشلت الفرق التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم جثتين من ضحايا الفيضانات بالمناطق الشرقية، بحسب بيان عبر صفحة المركز على «فيسبوك».

وقال المركز إن عمليات الانتشال جرت على مدار اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى تقديم فرق الرعاية الصحية خدماتها لـ6 أشخاص، ونشر 20 تمركزا لسيارات الإسعاف وفق الخطة المعدة لها داخل المناطق المنكوبة.

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استخراج 70 رفات لإعادة تنظيم دفنها

وأشار إلى أن الفرقة المساندة للطب الشرعي استخرجت 70 رفات متوفي وكيس أشلاء من المقابر الجماعية بمقبرة الظهر الحمر لإعادة تنظيم دفنها، تعود لضحايا جرى دفنهم خلال اليومين الأولين من الكارثة التي اجتاحت المنطقة الشرقية.

وأضافت الفرق تقوم باستخراج الرفات ووضعه في أكياس الجثامين وتأكيد العدد الكلي، ومتابعة إجراءات إعادة تنظيم دفنها، بإشراف ومتابعة النيابة العامة وهيئة البحث عن المفقودين.