«طب الطوارئ» ينتشل 10 جثث من المناطق المنكوبة بشرق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم انتشال جثامين 10 ضحايا من المناطق المنكوبة جراء السيول والفيضانات في شرق البلاد، على مدار أمس السبت، بحسب بيان عبر صفحة المركز على «فيسبوك».

وأشار المركز إلى تقديم فرق الرعاية الصحية خدماتها إلى 62 شخصًا أمس أيضًا، إضافة إلى إقامة نقاط تمركز في 20 مناطق موزعة على كامل المناطق الشرقية.

- «طب الطوارئ» ينتشل 3 جثامين وأشلاء في درنة

وأمس السبت، انتشلت فرقة الغواصين التابعة لمركز طب الطوارئ ثلاثة جثامين وعدة أشلاء لضحايا العاصفة «دانيال» من وادي الخبطة شرق مدينة درنة.