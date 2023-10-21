«طب الطوارئ» ينتشل 3 جثامين وأشلاء في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

انتشلت فرقة الغواصين التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم، السبت، ثلاثة جثامين وعدة أشلاء لضحايا العاصفة «دانيال» من وادي الخبطة شرق مدينة درنة المنكوبة.

وقال مركز طب الطوارئ في بيان مقتضب، إن الفرقة انتشلت الجثامين الثلاثة بالتعاون مع «كتيبة التوحيد والقوات الخاصة البحرية (الضفادع البشرية)»، فيما جرى نقل الجثامين إلى مستشفى الوحدة الجراحي لإتمام إجراءات الدفن.

انتشال 3 جثامين وأشلاء من وادي أم البريكات شرق درنة

«طب الطوارئ» ينتشل 11 جثة خلال يومين في درنة

والخميس الماضي، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم انتشال ثلاثة جثامين وأشلاء لضحايا العاصفة «دانيال» من وادي أم البريكات شرق مدينة درنة.

وضربت العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة، فيما لا تزال فرق البحث والإنقاذ تجاهد لانتشال الضحايا.

من أعمال انتشال جثامين شرق درنة، 21 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

من أعمال انتشال جثامين شرق درنة، 21 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)