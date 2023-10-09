«طب الطوارئ» ينتشل 11 جثة خلال يومين في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم انتشال جثامين 11 ضحية من الوديان الشرقية لمدينة درنة، خلال يومي الأحد والإثنين، بحسب بيان عبر صفحة المركز على «فيسبوك».

وقال المركز إن فريق المركز انتشل أمس الأحد 10 جثامين، واليوم الإثنين جثمان وبعض الأشلاء من الوديان الشرقية لمدينة درنة، بالتعاون مع الضفادع البشرية و«الكتيبة 128» والفريق الاماراتي.

- «طب الطوارئ» ينتشل 6 جثث من الوديان الشرقية لدرنة

وأضاف أن الفريق نقل الجثامين إلى مستشفى الوحدة (باب طبرق) لإتمام إجراءات الدفن، حيث تواصل فرق المركز مهامها على مدار اليوم بميناء درنة وتساهم في تفقد السيارات التي يجرى استخراجها من قاع البحر لاحتمال وجود جثامين بداخلها.