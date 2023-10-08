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«طب الطوارئ» ينتشل 6 جثث من الوديان الشرقية لدرنة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 08:27 مساء
«طب الطوارئ» ينتشل 6 جثث من الوديان الشرقية لدرنة
جانب من أعمال انتشال جثامين في درنة، 7 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)
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انتشلت الفرق التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم 6 جثامين من الوديان الشرقية لمدينة درنة، بحسب بيان عبر صفحة المركز على «فيسبوك».

وقال المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن عمليات الانتشال جرت أمس السبت بالتعاون مع الضفادع البشرية و«كتيبتي 128 و206» وفرق الغطس المصرية وغطاسين متطوعين، حيث جرى نقل الجثامين لمستشفى الوحدة (باب طبرق) لإتمام إجراءات الدفن.

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وقدمت فرق الرعاية الصحية خدماتها لـ208 أشخاص، والإشراف على دفن جثامين 10 أشخاص، بالإضافة إلى نشر 7 تمركزات لسيارات الإسعاف وفق الخطة المعدة لها داخل مدينة درنة.

جانب من أعمال انتشال جثامين في درنة، 7 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)
جانب من أعمال انتشال جثامين في درنة، 7 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)
جانب من أعمال انتشال جثامين في درنة، 7 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)
جانب من أعمال انتشال جثامين في درنة، 7 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)
جانب من أعمال انتشال جثامين في درنة، 7 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)
جانب من أعمال انتشال جثامين في درنة، 7 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)
جانب من أعمال انتشال جثامين في درنة، 7 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)
جانب من أعمال انتشال جثامين في درنة، 7 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)
جانب من أعمال انتشال جثامين في درنة، 7 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)
جانب من أعمال انتشال جثامين في درنة، 7 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)
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