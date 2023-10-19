انتشال 3 جثامين وأشلاء من وادي أم البريكات شرق درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم انتشال ثلاثة جثامين وأشلاء لضحايا العاصفة «دانيال» من وادي أم البريكات شرق مدينة درنة.

ونفذت الفرق الخامسة والسادسة والتاسعة للمركز الأعمال بالتعاون مع قوات القيادة العامة، وهيئة البحث والتعرف على المفقودين وغطاسين متطوعين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس الأربعاء.

نقل الجثامين لمستشفى الوحدة

وأشار البيان إلى نقل الجثامين لمستشفى الوحدة الجراحي؛ لإتمام إجراءات الدفن.

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كما لفت إلى إصابة عنصرين في فرق المركز بإصابات جراء السقوط من أحد المنحدرات الصخرية.