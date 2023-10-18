«طب الطوارئ» ينتشل 4 جثامين من ضحايا الفيضانات شرق البلاد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم انتشال 4 جثامين من ضحايا الفيضانات بشرق البلاد على مدار الثلاثاء، بحسب بيان عبر صفحة المركز على «فيسبوك».

وأشار إلى تقديم فرق الرعاية الصحية خدماتها إلى 309 شخصاً، إضافة إلى إقامة نقاط تمركز في 9 مناطق موزعة على مداخل درنة ومخارجها ووسطها.

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وأضاف المركز أن الفريق الأميركي المتخصص في أمراض الباطنة والعلاج الطبيعي باشر عمله بإجراء الكشوفات الطبية في مستشفى الوحدة باب طبرق بدرنة.

وأمس الإثنين، انتشلت فرق مركز طب الطوارئ 6 جثامين، وقدمت الرعاية الصحية إلى 270 شخصاً في المناطق المنكوبة.