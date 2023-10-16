«طب الطوارئ» يحصر 262 عائلة نازحة من درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم الأحد، عن حصر 262 عائلة نازحة من درنة، من بينهم 140 عائلة من القرة بولي إلى جنزور، و122 عائلة من سرت وحتى القرة بولي.

وأفاد المركز، في إحاطة يومية على «فيسبوك»، بأن فرقه قدمت الرعاية الصحية لـ153 شخصًا في مدينة درنة المنكوبة على مدار اليوم الأحد، بالإضافة إلى توزيع 140 سلة غذائية على المتضررين من الفيضانات في درنة، ونشر 7 تمركزات لسيارات الإسعاف وفق الخطة المعدة لها داخل مدينة درنة.

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ويُنظم المركز، في 22 أكتوبر الجاري، ندوة علمية بعنوان «الأزمات والكوارث الطبيعية وأثرها على الصحة النفسية – كارثة درنة نموذجًا»، وذلك بالمسرح البلدي في زليتن.