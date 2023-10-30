الدبيبة يعطي الإذن بإعادة فتح القنصلية التركية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة «الإذن بفتح القنصلية التركية في بنغازي للشروع في تنفيذ الإجراءات الفنية والإدارية لانطلاق عملها»، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

واستقبل الدبيبة بديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس، ظهر اليوم الإثنين، وفدا تركيا برئاسة نائب وزير الخارجية أحمد يلدز، والسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، بحضور وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء، ومستشار الرئيس للشؤون الخارجية والأمنية.

تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المجتمعين بحثوا عدداً من القضايا المحلية والدولية المشتركة، وسبل تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات المتفق عليها خلال زيارة الدبيبة إلى تركيا، و«أهمها إعفاء مواطني البلدين من التأشيرات، وتسهيل إجراءات إقامة الليبيين في تركيا من طلبة ومرضى ورجال أعمال، وعودة الخطوط التركية للعمل في ليبيا».

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وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع بحث كذلك «سبل التنسيق في ملف إعادة إعمار درنة»، مشيرًا إلى أن «نائب وزير الخارجية التركي أكد جاهزية شركات بلاده للتعاون بالخصوص».

زيارة نائب وزير الخارجية التركي إلى بنغازي

وبدأ نائب وزير الخارجية التركية أحمد يلدز زيارة عمل إلى ليبيا منذ السبت، حيث استهلها بلقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

ومن المقرر أن يزور يلدز مدينة بنغازي، حيث يناقش مع مسؤولين هناك تداعيات كارثة العاصفة «دانيال»، حسبما جاء في بيان سابق لوزارة الخارجية التركية.

لقاء الدبيبة مع نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز والوفد المرافق له، الإثنين 30 أكتوبر 2023. (حكومتنا)