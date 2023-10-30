اللافي يناقش مع مسؤول تركي إعادة إعمار درنة وسبل إنهاء المراحل الانتقالية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، في العاصمة طرابلس تطورات العملية السياسية في ليبيا مع نائب وزير خارجية تركيا أحمد يلدز وسبل إنهاء المراحل الانتقالية وإعمار مدينة درنة وأيضا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد يلدز استعداد بلاده لمواصلة جهودها في دعم الحل السياسي للأزمة في ليبيا، والمساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية. وفقا لبيان المجلس الرئاسي.