اللافي يناقش مع مسؤول تركي إعادة إعمار درنة وسبل إنهاء المراحل الانتقالية

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الإثنين، في العاصمة طرابلس تطورات العملية السياسية في ليبيا مع نائب وزير خارجية تركيا أحمد يلدز وسبل إنهاء المراحل الانتقالية وإعمار مدينة درنة وأيضا العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد يلدز استعداد بلاده لمواصلة جهودها في دعم الحل السياسي للأزمة في ليبيا، والمساهمة في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية. وفقا لبيان المجلس الرئاسي.
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وناقش اللقاء -الذي حضره السفير التركي لدى ليبيا يلماز كنعان- سبل إنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات المنشودة عبر توافق كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية، من خلال إعادة الثقة بينها ومعالجة النقاط الخلافية.
بحث إعمار مدن الشرق المتضررة من الفيضانات
كما جرى بحث إعمار مدن الشرق الليبي الأخرى المتضررة من الفيضانات والسيول، ومتابعة عمل فرق الإنقاذ التركية العاملة في المنطقة، واستعراض جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، والوصول إلى المؤتمر الجامع بمشاركة جميع الأطراف الرئيسية.
وأشاد اللافي بجهود تركيا لدعم العملية السياسية في ليبيا، والوصول إلى الاستقرار الدائم ومساهمتها الإيجابية خلال كارثة الفيضانات والسيول بدرنة.
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