نائب وزير الخارجية التركي للكبير: شركاتنا مستعدة للمشاركة في إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب وزير الخارجية التركي السفير أحمد يلدز استعداد شركات بلاده للمشاركة في إعادة إعمار درنة، مشيرا إلى أهمية العلاقات مع ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أمس الأحد، بحضور سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، ونائب المدير العام بوزارة الخارجية حسين برباروس ديشلي، والمستشار بوزارة الخارجية البير اكتاس، ومحمد بياتلي السكرتير الثالث، وفق بيان المصرف على صفحته في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

- نائب وزير الخارجية التركي يؤكد للمنفي استعداد أنقرة للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات

- نائب وزير الخارجية التركي يزور بنغازي ويبحث تداعيات كارثة درنة

وتحدث الكبير عن دور المصرف في المحافظة على استدامة الدولة وتفعيل دور القطاع الخاص وتحريك عجلة الاقتصاد خاصة في هذه المرحلة المهمة.

تركيا تؤكد استعدادها لإعمار المناطق المنكوبة

وأمس الأحد، أكد يلدز خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رغبة أنقرة في المساهمة بإعادة إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المنطقة الشرقية في سبتمبر الماضي.

ومن المقرر أن يزور يلدز مدينة بنغازي، حيث يناقش مع مسؤولين هناك تداعيات كارثة العاصفة «دانيال»، حسبما جاء في بيان سابق لوزارة الخارجية التركية.