نائب وزير الخارجية التركي يزور بنغازي ويبحث تداعيات كارثة درنة

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجه نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز إلى بنغازي، بعد الانتهاء من جولته في طرابلس، وذلك خلال زيارته الجارية إلى ليبيا التي بدأت أمس السبت، وستستمر حتى الأول من نوفمبر.

ومن المقرر أن يناقش يلدز مع المسؤولين في بنغازي تداعيات كارثة الفيضانات التي ضربت درنة والمنطقة الشرقية في 10 سبتمبر الجاري، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية التركية.

إردوغان: مستعدون للمساهمة في إعمار درنة

وفي 20 أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب إردوغان استعداد بلاده للإسهام في إعادة إعمار درنة، وإتاحة الاستفادة من الخبرة التركية في التعامل مع الكوارث، وذلك خلال لقائه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة بقصر «وحيد الدين» في إسطنبول.

- فيديو.. وصول سفينتين تحملان فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية من تركيا

- إردوغان يتفق مع الدبيبة على تعزيز التعاون العسكري ويعلن الاستعداد للمساهمة في إعمار درنة

- تركيا تعيد النظر في مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع ليبيا

قبل ذلك في 21 سبتمبر، زار سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز مدينة درنة، للوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بها جراء العاصفة «دانيال»، وذلك برفقة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد.

وتفقد حماد ويلماز المستشفى الميداني التركي في المدينة، الذي أنشأته الحكومة التركية لمساعدة ضحايا «دانيال».