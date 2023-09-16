فيديو.. وصول سفينتين تحملان فرق إنقاذ ومساعدات إنسانية من تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم السبت، وصول سفينتين تابعتين للبحرية التركية، تحملان فرق البحث والإنقاذ ومساعدات إنسانية، لإغاثة المتضررين جراء الفيضانات شرق البلاد، حسب منصة «حكومتنا».

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن السفينتين «سنجقدار» و«بيرقدار» انطلقتا من مدينة إزمير، وتحملان على متنهما 360 فردا من كوادر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، وجمعية «أكوت» للبحث والإنقاذ، ووزارة الصحة، وخفر السواحل، وفرق الإطفاء.

38 طائرة إغاثة من 17 دولة

وأشارت إلى إرسال 122 مركبة، بما في ذلك سيارات الإسعاف ومركبات الإنقاذ والتدخل، فضلا عن 3 مستشفيات ميدانية، ومواد غذائية وصحية ومستلزمات إيواء. وأوضحت الدفاع التركية أن سفينة «عثمان غازي» ستغادر تركيا اليوم باتجاه مدينة طبرق، لتوصيل مواد الإغاثة والمساعدات للمناطق المنكوبة. ومنذ بدء الأزمة الإنسانية شرق البلاد، وصلت إلى ليبيا أكثر من 38 طائرة إغاثة من 17 دولة، بالإضافة إلى 5 سفن.

والأحد الماضي، جرفت العاصفة «دانيال»، التي بلغت سرعتها 180 كيلومترا في الساعة، كميات قياسية من المياه، وتسببت في انهيار سدي مدينة درنة، لتضرب ملايين الأمتار المكعبة من المياه المدينة بعنف غير مسبوق.

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وبلغ عدد الوفيات المسجلة رسميا نتيجة الفيضانات في المنطقة الشرقية، خاصة في مدينة درنة، ثلاثة آلاف و166 حالة حتى الخامسة مساء الجمعة (15 سبتمبر 2023)، وفق وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل. بينما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن «دانيال» تسببت في نزوح 36 ألف شخص، من بينهم 30 ألفا في مدينة درنة التي أصابها الدمار بشكل كبير، حيث تدمرت البنية التحتية من الطرق والجسور.