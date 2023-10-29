نائب وزير الخارجية التركي يؤكد للمنفي استعداد أنقرة للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، استعداد أنقرة للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة والجبل الأخضر في سبتمبر الماضي.

استقبل المنفي نائب وزير الخارجية التركي بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، ظهر اليوم الأحد، بحضور سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والثنائية والإقليمية.

تركيا تدعم اللجنة المالية العليا

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والتأكيد على الحاجة إلى الوصول لتوافق وطني بشأن بقية المسائل العالقة، كما تطرق إلى أوجه التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات ومنها استئناف الخطوط التركية رحلاتها إلى ليبيا.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن نائب وزير الخارجية التركي أكد للمنفي عمق العلاقات بين تركيا وليبيا، وأن «تركيا مستعدة للمساهمة في إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات، مجددًا دعم الجمهورية التركية للجنة المالية العليا كنموذج لتوحيد المؤسسات في ليبيا».

أحداث غزة ودعم سكانها

كما ناقش المنفي مع نائب وزير الخارجية التركي الأحداث المؤلمة التي تمر بها غزة وضرورة توحيد الجهود لوقف عدوان قوات الاحتلال، واتخاذ خطوات لحماية الشعب الفلسطيني ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

ويأتي لقاء الدبلوماسي التركي مع رئيس المجلس الرئاسي، قبيل توجه الأول إلى مدينة بنغازي، حيث من المقرر أن يناقش يلدز مع المسؤولين في المدينة تداعيات كارثة الفيضانات التي ضربت درنة والمنطقة الشرقية في 10 سبتمبر الماضي، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية التركية.