القبض على المتهمين بالهجوم على مقر جهاز مكافحة المخدرات في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى اللواء «طارق بن زياد المعزز»، أمس السبت، القبض على المتهمين الذين نفذوا الهجوم على فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأحد، أن المتهمين تابعون للواء «طارق بن زياد» التابع لقوات «القيادة العامة»، موضحة أن هجومهم أدى إلى مقتل أحد الأفراد وإصابة آخرين.

إحالة المتهمين العسكريين للتحقيق

وأعلن اللواء «طارق بن زياد» إحالة جميع المتهمين عبر إدارة الشرطة العسكرية إلى جهات الاختصاص، لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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وأشاد رئيس جهاز مكافحة المخدرات اللواء عادل عبدالعزيز بالقبض على المتهمين، و«الاستجابة السريعة للقيادة العامة».