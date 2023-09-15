اجتماع تنسيقي في درنة يضم ممثلين عن «لواء طارق بن زياد» و«اللواء 444» و«الكتيبة 166» وكتائب أخرى

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر عسكري إلى «بوابة الوسط» إن اجتماعا يعقد حاليا في إحدى مدارس مدينة درنة، يضم ممثلين عن لواء طارق بن زياد، التابع لـ«القيادة العامة»، واللواء «444 قتال» والكتيبة «166»، وكتائب أخرى.

ويناقش الاجتماع توزيع المهام بشأن عمليات الإنقاذ والإغاثة التي تجرى حاليا في مدينة درنة، التي تعرضت إلى كارثة بعد انهيار سديها إثر العاصفة «دانيال»، مما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق المصدر.

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وأضاف المصدر أن رتل مساعدات يتبع «اللواء 444» وصل درنة الليلة البارحة، يضم سرية استطلاع بكامل معداتها، ومفرزة قوات خاصة، ومستشفيين ميدانيين، إلى جانب ضباط وجنود تابعين للواء.

وتفيد آخر إحصائية للهلال الأحمر الليبي بأن عدد الوفيات جراء «دانيال» حتى الآن يصل إلى 5200 شخص، بالإضافة سبعة آلاف مصاب، ومثلهم عالقون، و11 ألف مفقود. في حين نزح نحو 30 ألف شخص إلى مناطق أخرى.