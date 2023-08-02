ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات والأسلحة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، عن إحباط عملية تهريب في بنغازي، وضبط تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص، وبحيازتهم مواد مخدرة، وأسلحة ومبلغ مالي.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي «ضبط تشكيلًا عصابيًّا يتكون من خمسة أشخاص»، مؤكدة إحالة المتهمين إلى النيابة العامة، بعدما «ضبطوا وبحوزتهم مواد مخدرة، وبندقيتين نوع كلاشنكوف ومسدس نوع بلجيكي ومبلغ مالي».

حملات نشطة لملاحقة مهربي المخدرات

وتشن وزارة الداخلية، حملات نشطة لملاحقة مهربي المخدرات، وأضافت وزارتا الداخلية والعدل في حكومة الوحدة الوطنية أخيرًا مجموعة عقاقير إلى جداول المواد المخدرة، في مؤشر إلى عزم السلطات على المضي قدمًا في تطويق ظاهرة الاتجار بالمخدرات، تجاوبًا مع التحديثات التي ينشرها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بحسب الشروط العالمية.

- ضبط وافد يروج للمخدرات في طرابلس

- ضبط تاجر مخدرات في سوق الخميس حاول إلقاء قنبلة على الأمن

وعثرت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس على 44 كيلوغرامًا من مخدر الكوكايين في مواقع بشواطئ سرت، وأكثر من 14 كيلوغرامًا من المخدر نفسه على بعد 50 كيلومترًا من غربي مدينة سرت. كما ضبطت أجهزة الأمن كمية من المخدرات في منطقة جنزور غرب طرابلس مطلع يونيو الماضي.

ولم تقتصر الحملات على وسط وغرب ليبيا؛ ففي فبراير الماضي، أعلنت مصلحة الجمارك ضبط 269 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء الخمس شرقي طرابلس، ما شكل ـ بحسب قيادة الجمارك الليبية ـ أكبر كمية مضبوطة في شمال أفريقيا.