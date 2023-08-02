ضبط وافد يروج للمخدرات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط وافد سوداني يروج المواد المخدرة في العاصمة طرابلس وضواحيها.

ووردت معلومات إلى وحدة التحري بمكتب الدعم والإسناد بالجهاز حول نشاط المتهم، ليشكل فريق عمل تأكد من صحة المعلومات، ثم أوقفه في كمين محكم خلال عملية بيع للمخدرات، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

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وعثر بحوزة المتهم على أقراص مخدرة وقطعة من مخدر «الحشيش»، وبالاستدلال معه اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة وتعاطيها.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، ثم أحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس من حيث الاختصاص.