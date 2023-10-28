  • Alwasat News
Atwasat

انتشال 32 كيس أشلاء بالمناطق المنكوبة جراء «دانيال» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 08:31 مساء
انتشال 32 كيس أشلاء بالمناطق المنكوبة جراء «دانيال» في ليبيا
جانب من أعمال انتشال أشلاء بشرية في الوديان الشرقية لدرنة، 27 أكتوبر 2023. (وكالة الأنباء الليبية)
alwasat radio

انتشلت فرق الإنقاذ التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم 32 كيس أشلاء بشرية من المنطقة الشرقية التي ضربتها العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» مخلفة أضرارًا بشرية ومادية فادحة.

وإضافة إلى انتشال هذه الأشلاء، قال مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس عضو غرفة الطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية محمد كبلان إن فرقة التعقيم التابعة للمركز شاركت في اليوم التطوعي للبحث عن الجثامين في درنة، حيث اضطلعت بتعقيم الأفراد المتطوعين وجميع الفرق المشاركة، وفق بيان صادر عن المركز.

انتشال أشلاء من الوديان الشرقية المحاذية لدرنة
انتشال 3 جثامين وأشلاء بشرق درنة
25 مليون طن من الحطام.. البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يقيم آثار العاصفة «دانيال» شرق ليبيا

وقال كبلان إن فرق مركز طب الطوارئ تتواجد في 18 تمركزًا من بينها جيزة قادش، والمدخل الغربي ومستشفى قورينا شحات، ومستشفى باب طبرق.

وأمس الجمعة، تمكنت فرق البحث والانتشال التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم من انتشال مجموعة كبيرة من الأشلاء البشرية على امتداد الوديان الشرقية المحاذية لمدينة درنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة

كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة
الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)

الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)
الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي

الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي
«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون

«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون
1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)

1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)
«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب بوقف العدوان على غزة

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب...
جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد

جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد
غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا جميعًا

غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا ...
سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد

سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية.. (فيديو)

الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب...
محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية

محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية
الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام لبحث تطورات الحرب في غزة

الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام لبحث تطورات الحرب في ...
اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة

بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
كاريكاتير حليم - غزة

كاريكاتير حليم - غزة
الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا
برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة

برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة
«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط

«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
قوة العمليات المشتركة تكشف دورها في ضبط مصنع غش الأدوية الطبية بمدينة الخمس (صور)
قوة العمليات المشتركة تكشف دورها في ضبط مصنع غش الأدوية الطبية ...
نيجيريا في الصدارة.. إنتاج ليبيا النفطي يتراجع في سبتمبر
نيجيريا في الصدارة.. إنتاج ليبيا النفطي يتراجع في سبتمبر
الدبيبة يفتتح مستشفى الأطفال في طرابلس
الدبيبة يفتتح مستشفى الأطفال في طرابلس
الدبيبة يبحث إعمار درنة مع مبعوث فرنسا وسفيرها لدى ليبيا
الدبيبة يبحث إعمار درنة مع مبعوث فرنسا وسفيرها لدى ليبيا
وفاة موظف بشركة الكهرباء صعقًا في سرت
وفاة موظف بشركة الكهرباء صعقًا في سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي كانت بإلحاح المشايخ
زوجة البرغثي: المهدي سلم نفسه بصحة جيدة.. وعودته إلى بنغازي ......
مركز الاستشعار عن بعد: هزة أرضية شعر بها سكان المنطقة الغربية قبل لحظات
مركز الاستشعار عن بعد: هزة أرضية شعر بها سكان المنطقة ......
المزيد
انتشال 32 كيس أشلاء بالمناطق المنكوبة جراء «دانيال» في ليبيا
انتشال 32 كيس أشلاء بالمناطق المنكوبة جراء «دانيال» في ليبيا...
إتلاف 4 قناطير برتقال فاسد في سرت
إتلاف 4 قناطير برتقال فاسد في سرت...
اتفاقية تعاون بين صندوق إعمار سرت والبرنامج الإنمائي الأممي
اتفاقية تعاون بين صندوق إعمار سرت والبرنامج الإنمائي الأممي...
وفاة موظف بشركة الكهرباء صعقًا في سرت
وفاة موظف بشركة الكهرباء صعقًا في سرت...
الدبيبة يبحث إعمار درنة مع مبعوث فرنسا وسفيرها لدى ليبيا
الدبيبة يبحث إعمار درنة مع مبعوث فرنسا وسفيرها لدى ليبيا...
المزيد