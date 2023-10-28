انتشال 32 كيس أشلاء بالمناطق المنكوبة جراء «دانيال» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

انتشلت فرق الإنقاذ التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم 32 كيس أشلاء بشرية من المنطقة الشرقية التي ضربتها العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» مخلفة أضرارًا بشرية ومادية فادحة.

وإضافة إلى انتشال هذه الأشلاء، قال مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس عضو غرفة الطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية محمد كبلان إن فرقة التعقيم التابعة للمركز شاركت في اليوم التطوعي للبحث عن الجثامين في درنة، حيث اضطلعت بتعقيم الأفراد المتطوعين وجميع الفرق المشاركة، وفق بيان صادر عن المركز.

انتشال أشلاء من الوديان الشرقية المحاذية لدرنة

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وقال كبلان إن فرق مركز طب الطوارئ تتواجد في 18 تمركزًا من بينها جيزة قادش، والمدخل الغربي ومستشفى قورينا شحات، ومستشفى باب طبرق.

وأمس الجمعة، تمكنت فرق البحث والانتشال التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم من انتشال مجموعة كبيرة من الأشلاء البشرية على امتداد الوديان الشرقية المحاذية لمدينة درنة.