حكومة حماد توزع صكوك تعويضات لـ190 أسرة متضررة من «دانيال» بتاكنس وجردس العبيد

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت لجنة الحصر والتعويضات التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة وكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي صكوك تعويضات لـ190 أسرة متضررة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» في بلديتي تاكنس وجردس العبيد.

وقالت الحكومة في بيان إن الدفعة الجديدة من متلقي التعويضات تعرضت بيوتهم لأضرار كلية أو جزئية أو غمرت بالمياه، فيما لم تكشف القيمة الإجمالية لهذه التعويضات.

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وجرى توزيع صكوك التعويضات تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة أسامة حماد بضرورة جبر الضرر، ومساندة المواطنين بعد كارثة السيول، وبحضور عميد بلدية جردس العبيد مهدي المهشهش، وأعضاء لجنة الحصر، وفق البيان.

وضربت العاصفة المدمرة «دانيال» الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي مخلفة أضرارا مادية وبشرية فادحة، فيما شرعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال الأيام الماضية في تسليم صكوك التعويضات للمتضررين وذلك بالتنسيق مع «القيادة العامة».

تسليم صكوك تعويضات لـ190 أسرة متضررة من «دانيال» بتاكنس وجردس العبيد، 26 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)

تسليم صكوك تعويضات لـ190 أسرة متضررة من «دانيال» بتاكنس وجردس العبيد، 26 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)

تسليم صكوك تعويضات لـ190 أسرة متضررة من «دانيال» بتاكنس وجردس العبيد، 26 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)

تسليم صكوك تعويضات لـ190 أسرة متضررة من «دانيال» بتاكنس وجردس العبيد، 26 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)

تسليم صكوك تعويضات لـ190 أسرة متضررة من «دانيال» بتاكنس وجردس العبيد، 26 أكتوبر 2023. (حكومة حماد)