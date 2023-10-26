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حكومة حماد توزع صكوك تعويضات إلى 120 عائلة متضررة ببلدية وردامة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 05:19 مساء
حكومة حماد توزع صكوك تعويضات إلى 120 عائلة متضررة ببلدية وردامة
تسليم صكوك التعويضات للمتضررين ببلدية وردامة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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سلمت لجنة الحصر والتعويضات التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة وكيل وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي، اليوم الخميس، صكوك التعويضات للمواطنين المتضررين من الفيضانات ببلدية وردامة بالجبل الأخضر، وذلك بإجمالي 120 عائلة، وفق ما أعلنته الحكومة.

وقالت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «قيمة التعويضات بلغت مليونين و400 ألف دينار»، مشيرة إلى أن تسليم الصكوك للمتضررين ببلدية وردامة جرى بحضور عضو لجنة الحصر والتعويضات اللواء أكرم المسماري وعميد بلدية وردامة محمد طاهر وأعضاء لجنة الحصر والمواطنين المتضررين.

تعويض 216 متضررًا ببلدية عمر المختار
وأول من أمس الثلاثاء، أعلنت الحكومة تسليم 216 عائلة متضررة من الفيضانات ببلدية عمر المختار صكوك التعويضات، مؤكدة «تعويض أصحاب 172 منزلًا غمرتهم المياه، إضافة إلى 27 منزلًا تأثرت جزئيًا، و17 منزلًا أُزيلت بالكامل»، جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر ومدينة درنة في العاشر من سبتمبر الماضي.

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وأكدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن عملية توزيع الصكوك على المواطنين المتضررين من الفيضانات تأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد، التي شدد فيها على ضرورة جبر الضرر وتعويض المواطنين ومساندتهم بعد كارثة السيول.

توزيع صكوك التعويضات بالتنسيق مع القيادة العامة
وشرعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال الأيام الماضية في تسليم صكوك التعويضات للمتضررين من الفيضانات بمناطق الجبل الأخضر، ونوهت بأن تلك العملية تجري بالتنسيق مع القيادة العامة.

وتعتزم الحكومة تسليم صكوك التعويضات إلى المتضررين من الفيضانات في بلدية الساحل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك عن طريق عميد البلدية واللجنة المشكّلة داخل بلدية الساحل ولجنة من الهيئة العامة للأوقاف بالبلدية، وفق ما أعلنته الحكومة، الإثنين.

تسليم صكوك التعويضات للمتضررين ببلدية وردامة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
تسليم صكوك التعويضات للمتضررين ببلدية وردامة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
تسليم صكوك التعويضات للمتضررين ببلدية وردامة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
تسليم صكوك التعويضات للمتضررين ببلدية وردامة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
تسليم صكوك التعويضات للمتضررين ببلدية وردامة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
تسليم صكوك التعويضات للمتضررين ببلدية وردامة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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