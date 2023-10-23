حكومة حماد تعلن موعد صرف التعويضات للمتضررين من الفيضانات ببلدية الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الإثنين، موعد صرف التعويضات المقررة للمتضررين من السيول والفيضانات المدمرة ببلدية الساحل شرق ليبيا، منوهة إلى أن هذه العملية سيجري تنفيذها نهاية الأسبوع الجاري.

وعقد وكيلُ عام وزارة الحكم المحلي رئيس لجنة الحصر والتعويضات أبوبكر الزوي رفقة عضو اللجنة اللواء أكرم المسماري اجتماعاً مع عميد بلدية الساحل فرج بوالطويلة وأعضاء لجنة الحصر والتعويضات بالبلدية وممثل لجنة الأوقاف والزكاة رجب بوهنية.

آلية صرف التعويضات للمتضررين

وقالت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة وجهات النظر حول آلية صرف التعويضات للمتضررين من سكان البلدية، وذلك من خلال تقييم الوضع الميداني والتقيد بكتاب وكيل وزارة الحكم المحلي رقم (119) بالخصوص.

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وأكدت الحكومة أن الاجتماع خلص إلى «الاتفاق على أن تتم عملية صرف التعويضات للمتضررين نهاية الأسبوع الجاري عن طريق عميد البلدية واللجنة المشكّلة داخل بلدية الساحل ولجنة من الهيئة العامة للأوقاف بالبلدية».

الدفعة الرابعة من صكوك التعويضات

وأمس الأحد قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إنها سلمت يوم السبت الدفعة الرابعة من صكوك التعويضات لـ156 عائلة متضررة من السيول والفيضانات في المنطقة الشرقية والمسجلة لدى منظومة الحصر.

وبلغ عدد المستلمين نحو 156 عائلة، فيما يجرى الاستمرار في توزيع الصكوك لمستحقيها من درنة على دفعات حتى ضمان حصول جميع المسجلين بمنظومة الحصر على تعويضاتهم، وفق البيان.

اجتماع لجنة الحصر والتعويضات مع عميد بلدية الساحل. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)