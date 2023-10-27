إحباط محاولة خطف بغرض الابتزاز في صبراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة، مساء الخميس، إحباط محاولة خطف أحد المواطنين والقبض على ثلاثة أشخاص متورطين في الواقعة أحدهم سوداني الجنسية.

وتلقت وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي صبراتة نداء استغاثة من أحد المواطنين، وبناء عليه جرى القبض على المتهمين الثلاثة وبحوزتهم سلاح ناري من نوع «كلاشنكوف»، واتضح أنهم خططوا للخطف بغرض الابتزاز، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وخلال التحقيقات اعترف المتهمون بالتخطيط المسبق لعملية الخطف بقصد الحصول على 300 ألف دينار ليبي كفدية مقابل إطلاق المخطوف، وتقرر إيداع المتهمين الحجز.

سلاح مضبوط مع المتهمون بمحاولة خطف مواطن في صبراتة، 26 أكتوبر 2023. (مديرية أمن صبراتة)