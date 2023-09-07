ضبط متهمين لسرقتهما مواطنا وتصويره عاريا لابتزازه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس، الأربعاء، ضبط شخصين، لسطوهما على استراحة مواطن، وسرقته والاعتداء عليه بالضرب، وتقييده وتصويره عاريا من أجل ابتزازه.

وأضافت المديرية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن الشخصين سرقا من المجني عليه 7750 دينارًا، بالإضافة إلى جواز سفره، وشاشة تلفاز، ومنظومة موسيقى، وساعة وخاتم يخصان الضحية، إلى جانب سيارته.

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وقدم المجني عليه بلاغًا، لمتابعة رقمي الجانيين، وجرى ضبطهما، واعترفا بما نسب إليهما، واسترجاع من المتهم الأول 1000 دينار، و1600 دينار من المتهم الثاني، وبعض المتعلقات، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.