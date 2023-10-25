توقيع مذكرة تفاهم لتسهيل إجراءات العمالة وتعزيز التعاون بين ليبيا وبنغلاديش

القاهرة - بوابة الوسط

وقع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد مع وزير رعاية المغتربين والتوظيف في بنغلاديش عمران أحمد، مذكرة تفاهم لتسهيل إجراءات العمالة وتعزيز التعاون بين ليبيا وبنغلاديش.

واستقبل العابد في مكتبه بديوان وزارة العمل والتأهيل بطرابلس وزير رعاية المغتربين والتوظيف في بنغلاديش عمران أحمد بحضور سفير بنغلاديش لدى ليبيا أبوالحسنات محمد خير البشر، ومسؤولين من الوزارتين بالبلدين وإدارتي التعاون الدولي والقوانين والمعاهدات بوزارة الخارجية.

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وقالت وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن العابد أكد خلال اللقاء «على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ووقعت مذكرة تفاهم لتسهيل إجراءات العمالة وتعزيز فرص التعاون» بين ليبيا وبنغلاديش.

مضمون مذكرة التفاهم

وأوضح العابد أن مذكرة التفاهم الموقعة مع وزير رعاية المغتربين والتوظيف في بنغلاديش «تأتي في إطار تنظيم عملية الاستجلاب للعمالة البنغالية بحيث يجرى الاستجلاب عبر إجراءات منصة (وافد الرقمية)؛ لضمان عدم استغلال العمال أو تعرضهم للاحتيال»، مُنوّهًا إلى أن «المذكرة تنص على استجلاب العمالة الماهرة من بنغلاديش».

بدوره، ثمن وزير رعاية المغتربين والتوظيف في بنغلاديش التعاون بين حكومتي البلدين الصديقين في العديد من المجالات، من بينها تعزيز التعاون لتنظيم العمالة المؤهلة من بنغلاديش إلى ليبيا وفقًا للتشريعات والقوانين المعمول بها في كلا البلدين؛ مؤكدًا دور وزارة العمل وما تقوم به تجاه العمالة البنغالية في ليبيا.

العابد ووزير رعاية المغتربين والتوظيف في بنغلاديش عمران أحمد خلال توقيع مذكرة التفاهم في طرابلس. (وزارة العمل والتأهيل)