«الصحة»: وصول دفعة طبية جديدة من بنغلاديش لسد العجز في المناطق النائية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وصول دفعة جديدة من العناصر الطبية والطبية المساعدة الوافدة من بنغلاديش ليل أمس الخميس؛ لسد العجز في المرافق الصحية الواقعة في المناطق النائية.

وقالت الوزارة إن العناصر الطبية الوافدة خضعت لاختبارات من قبل لجنة مشكلة من وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح، أوفدت إلى بنغلاديش، بموجب القرار رقم 705 لسنة 2022، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

- «العمل» تبحث ملف استجلاب العمالة من بنغلاديش

وتأتي هذه الخطوة لإيجاد حلول لمشكلة نقص العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمستشفيات والمراكز الطبية الواقعة بالمناطق النائية، وفق البيان.