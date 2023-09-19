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بنغلاديش ترسل مساعدات إنسانية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 10:48 صباحا
بنغلاديش ترسل مساعدات إنسانية إلى ليبيا
وصول مواد إغاثة إنسانية من بنغلاديش إلى مطار طبرق. (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البنغالية على فيسبوك)
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أعلنت وزارة الخارجية البنغالية اتخاذ الخطوات المطلوبة لإرسال مواد إغاثة ومساعدات إنسانية عاجلة إلى ليبيا، مخصصة لمساعدة المتضررين من الفيضانات الناتجة عن العاصفة «دانيال» في المنطقة الشرقية، وذلك استجابة لتوجيهات رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، ولنداء السلطات الليبية.

ولفتت الوزارة في بيانها، المنشور على الصفحة الرسمية بمنصة «فيسبوك»، إلى وصول الطائرة «سي – 130» البنغالية من دكة إلى مطار طبرق الدولي، السبت، محملة بمواد إغاثة عاجلة.

واستقبل الشحنة سفير بنغلاديش لدى ليبيا، حسنات محمد، وقام بتسليمها إلى عضو مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، عيسي حسين الفلاح.

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وتشمل مواد الإغاثة، حسب البيان، الأدوية والغذاء والمياه وغيرها من المتطلبات العاجلة، لتلبية احتياجات سكان المناطق المنكوبة جراء الفيضانات.

وقال البيان: «تمد بنغلاديش يد العون إلى ضحايا الفيضانات في المنطقة الشرقية من ليبيا المتأثرة بالعاصفة المدمرة».

وصول مواد إغاثة إنسانية من بنغلاديش إلى مطار طبرق. (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البنغالية على فيسبوك)
وصول مواد إغاثة إنسانية من بنغلاديش إلى مطار طبرق. (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البنغالية على فيسبوك)
وصول مواد إغاثة إنسانية من بنغلاديش إلى مطار طبرق. (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البنغالية على فيسبوك)
وصول مواد إغاثة إنسانية من بنغلاديش إلى مطار طبرق. (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البنغالية على فيسبوك)
وصول مواد إغاثة إنسانية من بنغلاديش إلى مطار طبرق. (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البنغالية على فيسبوك)
وصول مواد إغاثة إنسانية من بنغلاديش إلى مطار طبرق. (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البنغالية على فيسبوك)
وصول مواد إغاثة إنسانية من بنغلاديش إلى مطار طبرق. (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البنغالية على فيسبوك)
وصول مواد إغاثة إنسانية من بنغلاديش إلى مطار طبرق. (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البنغالية على فيسبوك)
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