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لسد العجز.. أبوجناح يعلن موعد وصول دفعة أطباء جديدة من بنغلاديش

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 11:29 صباحا
لسد العجز.. أبوجناح يعلن موعد وصول دفعة أطباء جديدة من بنغلاديش
فريق من العناصر الطبية والطبية المساعدة من بنغلاديش لدى وصولهم طرابلس، 17 أغسطس 2023، (الصحة)
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قال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح إن مجموعة جديدة من الأطباء البنغاليين ستصل إلى البلاد يومي 28 و29 أغسطس الجاري، لسد العجز في المرافق الصحية النائية.

وأشار أبوجناح إلى أن اللجنة المشكلة لاستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة من بنغلاديش نجحت في جلب 53 عنصرا حتى الآن، وفق تصريحاته إلى قناة «فبراير»، نقلتها الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

«بنغلاديش الدولة الوحيدة التي تتناسب مع معايير الوزارة»
وأشار أبوجناح إلى أن بنغلاديش هي الدولة الوحيدة التي وافقت على مشروع الاستجلاب بما يتناسب مع المعايير التي حددتها الوزارة ومنها المرتبات، لافتا إلى أن ملف الاستجلاب طُرح لسد العجز القائم في المرافق الصحية بالجنوب خلال اجتماع مجلس الوزراء.

-«الصحة»: وصول دفعة طبية جديدة من بنغلاديش لسد العجز في المناطق النائية
-دعوة ليبية لتفعيل التعاون الصحي بين دول المغرب العربي

وستوزع العناصر الوافدة على المرافق الصحية الواقعة بالأماكن النائية في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية، كـ«سيناون والقريات والشويرف»، إضافة إلى المركزين الطبيين في مصراتة وسبها ومركز علاج أمراض القلب، وجميعها تعاني نقصا أيضا، بحسب تصريحات الوزير.

وقال أبوجناح إن المرافق الصحية الواقعة بمناطق الجنوب تعاني نقصا شديدا في العناصر الطبية والطبية المساعدة ، على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة لتشجيع العنصر الوطني للعمل بالجنوب، وأصبحت هناك هجرة إلى الشمال بحثًا عن ظروف أفضل للعيش.

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