دعوة ليبية لتفعيل التعاون الصحي بين دول المغرب العربي

القاهرة - بوابة الوسط

دعا نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة، رمضان أبوجناح، إلى تفعيل التعاون بين وزراء الصحة في دول المغرب العربي، ووضع خطط مشتركة تضمن تعزيز التعاون وخلق فضاءات ناجحة للتواصل بين الخبراء في هذه الدول.

جاء ذلك خلال كلمته بالاجتماع الخامس لاتحاد أطباء المغرب العربي الذي تحتضنه العاصمة طرابلس، بحضور أعضاء من مجلس النواب، ونقيب أطباء ليبيا، ورئيس مجلس عمادات أطباء تونس، ورئيس الهيئة الوطنية لأطباء المغرب، ونائب رئيس مجلس عمادات أطباء موريتانيا، ونائب رئيس مجلس عمادات أطباء الجزائر، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

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أبوجناح يدعو إلى توحيد الجهود بين بلدان المغرب العربي

وأكد أبوجناح ضرورة توحيد الجهود بين بلدان المغرب العربي، ووضع خطط مشتركة تضمن تعزيز أوجه التعاون وخلق فضاءات ناجحة للتواصل بين الخبراء في هذه الدول وتبادل الزيارات.

وعبر الوزير عن أمله في أن يكون الاجتماع نواة لتفعيل التعاون بين وزراء الصحة في دول المغرب العربي، وأبدى استعداد حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لدعم الاتحاد بما يضمن تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين.

بدورهم، حث المشاركون في الاجتماع على ضرورة وضع برامج وتشريعات وقوانين تحمي المريض، وتضمن حقوقه كاملة داخل دول المغرب العربي.

من مشاركة أبوجناح في اجتماع اتحاد أطباء دول المغرب العربي في طرابلس، 5 أغسطس 2023. (وزارة الصحة)

من مشاركة أبوجناح في اجتماع اتحاد أطباء دول المغرب العربي في طرابلس، 5 أغسطس 2023. (وزارة الصحة)

من مشاركة أبوجناح في اجتماع اتحاد أطباء دول المغرب العربي في طرابلس، 5 أغسطس 2023. (وزارة الصحة)