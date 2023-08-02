«العمل» تبحث ملف استجلاب العمالة من بنغلاديش

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الماقوري مع سفير بنغلاديش لدى ليبيا أبوالحسنات محمد خير البشر أوضاع العمالة البنغلاديشية في البلاد، والتنسيق مع الوزارة في مسألة استجلابها.

جاء ذلك خلال اجتماع في ديوان الوزارة بطرابلس أمس الثلاثاء، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي، ومدير إدارة الاستخدام، ومدير مكتب استخدام الصحة، والملحق العمالي بالسفارة الليبية في بنغلاديش، ومدير مكتب المتابعة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل «فيسبوك».

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وأكد السفير البنغلاديشي استعداد بلاده للتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل في البلدين؛ لتنظيم تنقل الأيدي العاملة بالإجراءات المعتمدة من الوزارة.