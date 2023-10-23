ضبط متهم بارتكاب جرائم سرقة بقوة السلاح في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة سيدي خليفة في مدينة بنغازي متهما بامتهان جرائم السرقة بقوة السلاح.

واشتبهت دورية للمركز في المتهم بعد مشاهدته في حالة غير طبيعية، إذ عثرت بحوزته على سلاح ناري بعد إيقافه وتفتيشه، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم الإثنين.

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وبعد عودته إلى رشده، اعترف المتهم بتعاطيه حبوب مخدرة وتورطه في جرائم السطو المسلح، وفق البيان.

واتخذ رجال الأمن الإجراءات القانونية ضد المتهم، وأحيل موقوفا إلى النيابة العامة.