  • Alwasat News
Atwasat

بمناسبة «عيد التحرير».. تكالة يدعو لتجاوز الخلافات وتبني «تسوية سياسية جادة»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 10:22 مساء
بمناسبة «عيد التحرير».. تكالة يدعو لتجاوز الخلافات وتبني «تسوية سياسية جادة»
رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة يدلي بكلمة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لـ«عيد تحرير ليبيا»، الأحد 22 أكتوبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
alwasat radio

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة جميع الأطراف إلى تجاوز رواسب النزاعات والعمل على تبني تسوية سياسية جادة ووطنية لاستكمال إنجاز الانتخابات الليبية المنتظرة.

جاء ذلك في كلمة مصورة نشرها المكتب الإعلامي للمجلس على «فيسبوك» بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لعيد تحرير ليبيا.

وأشار تكالة إلى أن «ثورة السابع عشر من فبراير كانت مطلبًا شعبيًا لترسيخ قيم المواطنة والحرية وبناء دولة المؤسسات والقانون، ليس فقط لإسقاط النظام بل لاسترداد زمام الأمور وإرساء دعائم الأمن والاستقرار وخوض التنمية والانتقال الديمقراطي وتحقيق الرخاء والازدهار وهو بكل أسف ما وقفنا دونه حتى الآن».

- تكالة يبحث مع وفد أميركي ملف القوانين الانتخابية
- لجنة «6+6»: قوانين الانتخابات نهائية.. والتعديلات عالجت المسائل الخلافية
برنامج «وسط الخبر»: 23 أكتوبر.. «عيد التحرير» فهل تحرر الوطن؟

وتابع: «علينا اليوم التحلي بالشجاعة والإرادة لتجاوز الخلافات والعراقيل والالتفات عن المصالح والحسابات الضيقة وعقد العزم على بناء مجتمع التقدم والديمقراطية والأمن والسلام».

ودعا تكالة إلى البناء على اللحمة الوطنية التي رافقت كارثة السيول والفيضانات في المنطقة الشرقية، والحفاظ على المكتسبات للخروج بالبلد من المأزق السياسي الحالي.

ومنذ العام 2012 يحتفل الليبيون كل عام بذكرى «عيد التحرير» بعد سقوط نظام معمر القذافي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش المصري: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن «طريق الخطأ»

الجيش المصري: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة ...
اتحاد الكرة الطائرة يعلن تأجيل الموسم الرياضي ويناشد وزارة الرياضة دعم الأندية

اتحاد الكرة الطائرة يعلن تأجيل الموسم الرياضي ويناشد وزارة الرياضة دعم الأندية
الليلة.. ميلان يواجه يوفنتوس في قمة من العيار الثقيل

الليلة.. ميلان يواجه يوفنتوس في قمة من العيار الثقيل
الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة

الاحتلال: إصابة 1210 ضباط وجنود بالإعاقة منذ بداية حرب غزة
مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي

مبابي يستعيد شهيته ويعزز صدارته للائحة الهدافين في الدوري الفرنسي
«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الاجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها

تحفة فنية لرفائيل اشتراها هواة فرنسيون دون معرفة تاريخها
فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»

فيرستابن يظفر بسباق الـ«سبرينت» في بطولة الجائزة الكبرى بأميركا لـ«فورمولا 1»
عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان

عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان
«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة

«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة
ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»

ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»
بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة فلسطينية

بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة ...
رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية

رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية
محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)

«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة ...
شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن

شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن
إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم

إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم
اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
النيابة العامة: حبس المراقب المالي بوزارة الصحة لتلقيه رشاوى
النيابة العامة: حبس المراقب المالي بوزارة الصحة لتلقيه رشاوى
المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة يؤكد استكمال التحقيقات في واقعة «مجزرة براك»
المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة يؤكد استكمال التحقيقات...
شاهد.. تحقيق لقناة «الوسط» يرصد هجرة شباب غات لمدن ليبية بحثًا عن الرزق
شاهد.. تحقيق لقناة «الوسط» يرصد هجرة شباب غات لمدن ليبية بحثًا عن...
شاهد في «هنا ليبيا»: حجم الأضرار بالمباني التاريخية جراء طوفان درنة
شاهد في «هنا ليبيا»: حجم الأضرار بالمباني التاريخية جراء طوفان ...
الدبيبة يناقش 6 ملفات مع وزير الخارجية التركي في أنقرة
الدبيبة يناقش 6 ملفات مع وزير الخارجية التركي في أنقرة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
المزيد
تدريب 17 عضوا بالنيابة العامة والبحوث الجنائية على استخدام التقنيات الحديثة
تدريب 17 عضوا بالنيابة العامة والبحوث الجنائية على استخدام ......
بمناسبة «عيد التحرير».. تكالة يدعو لتجاوز الخلافات وتبني «تسوية سياسية جادة»
بمناسبة «عيد التحرير».. تكالة يدعو لتجاوز الخلافات وتبني ......
ضبط 31 مطلوبا لدى مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن الجفارة خلال يومين
ضبط 31 مطلوبا لدى مراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن الجفارة ......
الدبيبة يناقش 6 ملفات مع وزير الخارجية التركي في أنقرة
الدبيبة يناقش 6 ملفات مع وزير الخارجية التركي في أنقرة...
شاهد في «هنا ليبيا»: حجم الأضرار بالمباني التاريخية جراء طوفان درنة
شاهد في «هنا ليبيا»: حجم الأضرار بالمباني التاريخية جراء ......
المزيد