وقفات احتجاجية لعمال النفط لإقرار خطط التدريب والتأهيل المعطلة

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت النقابة العامة للنفط والنقابات الفرعية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالإسراع في اعتماد قرارات إيفاد المتدربين «الموجودة في أدراج المؤسسة»، وتسهيل تنفيذ خطط التدريب التطويرية المعتمدة، واعتماد باقي خطط الشركات التي لم تعتمد.

جاء ذلك في بيان خلال وقفة احتجاجية لعمال قطاع النفط والغاز، جرى تنظيمها اليوم الأربعاء، وشارك فيها ممثلون عن النقابة العامة للنفط والنقابات الأساسية والفرعية وحراك العمال؛ للمطالبة بتنحية مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية لـ«عدم قدرته على تسيير الإدارة العامة للموارد البشرية، واستبدال به أحد كوادر التدريب في القطاع المشهود لهم بالكفاءة والمقدرة».

المطالبة بالإفراج الفوري عن موافقات الإيفاد للدورات التأهيلية

وطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن موافقات الإيفاد للدورات التأهيلية مستوفية الشروط، والموجودة في أدراج مكاتب المؤسسة، وإرسال الموافقات المعتمدة إلى الشركات، وذلك في مدة أقصاها غدا الخميس.

ودعا عمال النفط إلى الإفراج الفوري عن التدريب التطويري لكل الشركات، واعتماد مراكز تدريبية من أجل تسهيل تنفيذ البرامج التدريبية للمستخدمين، واعتماد الخطة التدريبية للعام 2021 م.

المطالبة بنقل صلاحيات الإيفاد إلى إدارات التدريب في الشركات النفطية

وطالبت النقابة العامة للنفط بنقل صلاحيات الإيفاد إلى إدارات التدريب في الشركات النفطية، على أن تكون المؤسسة الوطنية جهة متابعة ورقابة للخطط التدريبية.

وخاطبت النقابة مجلس إدارة مؤسسة النفط، لإعادة النظر في «الإجراءات التعسفية» التي مورست بحق مرشحي الخطط التدريبية، والنظر في المطالب، و«تدارك الموقف قبل فوات الأوان، وقبل أن يضطر العمال إلى التصعيد الذي لا يحمد عقباه»، بحسب قولهم.

وشددت على أن مطالب العاملين محددة، وهي المطالبة بتنفيذ الخطط التدريبية، سواء التطويرية أو التأهيلية، وإحالة الإجراءات الخاصة بالإيفاد إلى إدارة التدريب بالشركات، والابتعاد على البيروقراطية.

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وأشارت النقابة إلى جهود العمال في استمرار الإنتاج بمعدلات ثابتة، التي بلغت مليونا ومائتي ألف برميل يوميا، على الرغم من تهالك البنية التحتية للمواقع النفطية، منوهة بأنها سلكت كل الطرق والوسائل من خلال الاجتماعات الدورية والطارئة، والتواصل مع مجلس إدارة مؤسسة النفط، لإقرار حقوق العمال. لكنها أشارت إلى عجز الجهات المعنية عن إيجاد الحلول النهائية طيلة الفترة الماضية بسبب «تعنت بعض الجهات المسؤولة، وإصرارها على الاستمرار في النهج المعادي لعمال القطاع المستهدفين بالتدريب».

النقابة العامة تتحدث عن توجه مؤسسة النفط لتقليص التدريب أو إيقافه

وأوضح البيان أن البيروقراطية وتوجه المؤسسة لتقليص التدريب أو إيقافه يعتبران مشهدًا تهميشيًا متعمدًا لحقوق العمال، وحقهم في التدريب والتأهيل حسب الخطط المعتمدة واللوائح والقرارات المنظمة للتدريب.

وبالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية للنقابة العامة للنفط، نظم العاملون في إدارة المركز النوعي للتدريب على الصناعات النفطية وقفة احتجاجية، للمطالبة بتغيير لجنة إدارة المركز، خشية الدخول في اعتصام شامل بالمركز بعد كثرة الشكاوي وتخبط القرارات.

كما نظمت نقابة عمال حقل الشرارة النفطي وقفة احتجاجية أخرى بشأن المطالب نفسها التي رفعتها النقابة العامة حول الخطط التدريبية، والمطالبة بالإفراج عن البرامج التأهيلية والتطويرية، واعتماد الخطط التي لم تعتمد للشرکات.

جانب من الوقفة الاحتجاجية للنقابة العامة للنفط، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)

جانب من الوقفة الاحتجاجية للنقابة العامة للنفط، الأربعاء 11 أكتوبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)