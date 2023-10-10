عودة الاتصالات في بنغازي واستمرار انقطاع الإنترنت

القاهرة - بوابة الوسط

عادت خطوط الاتصال الهاتفية للعمل في مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء مع استمرار انقطاع شبكة الإنترنت، منذ انقطاعها يوم الجمعة الماضي.

وأكد سكان في المدينة اتصلت بهم «بوابة الوسط» إعادة تشغيل الاتصال الهاتفي على شبكتي «ليبيانا» و«المدار»، لكنهم لم يتمكنوا بعد من الاتصال بشبكة الإنترنت.

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وانقطعت شبكتا الاتصالات والإنترنت عن المدينة، حين اندلعت اشتباكات مسلحة بمنطقتي السلماني وحي 602، وسط بنغازي عصر الجمعة الماضي بين قوات تابعة لـ«اللواء 106 مجحفل» و«لواء طارق بن زياد» التابعين للقيادة العامة، ومرافقي وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة العميد المهدي البرغثي، عقب وصوله إلى منزله الذي غاب عنه لسنوات.

وأمس الإثنين، اتهم وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم، «خلية إرهابية» بالوقوف وراء قطع الاتصالات، بعدما دخلت بنغازي بـ«طريقة غير شرعية» وقامت بـ«أعمال تخريبية وقطع الاتصالات من خلال تخريب كوابل الألياف البصرية في عدة أماكن بالمدينة».