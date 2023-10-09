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قعيم: «مجموعة إخوانية» وراء قطع الاتصالات في بنغازي.. وسنضرب بيد من حديد كل من يناصرهم

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 08:33 مساء
قعيم: «مجموعة إخوانية» وراء قطع الاتصالات في بنغازي.. وسنضرب بيد من حديد كل من يناصرهم
وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم يتلو بيانا بشأن أحداث بنغازي، الإثنين 9 أكتوبر 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
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قال وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج قعيم، إن القوات المسلحة تصدت يوم الجمعة الماضية لـ«خلية إرهابية حاولت زعزعة النظام والاستقرار العام في المنطقة الشرقية»، في إشارة إلى العناصر المرافقة لوزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني السابقة العميد المهدي البرغثي.

وفي تسجيل مصور نشرته قناة «المسار»، قال قعيم «هذه الزعزعة سببها مجموعة إخوانية لا تمثل الشعب الليبي في شيء»،  متابعًا: «لن نسمح بهذه الزعزعة، ومنْ يكتب على فيسبوك مثل المجرم الذي يحمل السلاح».

وفي بيان مصور منشور على صفحة «وكيل وزارة الداخلية - الحكومة الليبية» على «فيسبوك»، لفت قعيم إلى أن هذه المجموعة «دخلت إلى مدينة بنغازي مع قيادات بطريقة غير شرعية واستمرت عدة أيام، سلكت فيها طرقًا صحراوية لتجنب البوابات ونقاط التفتيش وأدخلت معها أسلحة خفيفة ومتوسطة»، متهمًا إياها بالقيام لدى دخولها بـ«أعمال تخريبية وقطع الاتصالات من خلال تخريب كوابل الألياف البصرية في عدة أماكن بمدينة بنغازي».

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قعيم: «لدينا معلومات كاملة بالاجتماعات التي عقدت في عدة مناطق»
وهدد قعيم سكان مناطق طبرق والكفرة وأجدابيا وسلوق والكويفية والمرج وبنينا والمقرون إذا ناصروا تلك المجموعة بأن القوات «ستضرب بيد من حديد»، بالإضافة إلى من يكتب على موقع «فيسبوك» مناصرًا لتلك المجموعة.

ودعا أيضًا شيوخ القبائل بأن كل من سيتواصل مع المجموعة ستتم ملاحقته، قائلًا: «لدينا معلومات كاملة بالاجتماعات التي عقدت في أجدابيا والبريقة والمرج وبنغازي، نحذرهم سنضرب بيد من حديد كل من يتواصل معهم، لدينا أسماء جميع الأشخاص في مصر وتركيا وتونس، الذين يمدونهم بالأموال. هذه الأموال ستقضي على أرواحكم... سنضرب بيد من حديد».

قعيم: «أقول لأبناء القبائل لموا عيالكم والله لن نرحم أحدًا»
وتابع قعيم: «أقول لأبناء القبائل لموا عيالكم والله لن نرحم أحدًا.. لدينا تعليمات من القائد العام من يحاول زعزعة الأمن بأن نضرب بيد من حديد»، متهما «دولاً أجنبية بالتعاون مع هذه المجموعة لزعزعة استقرار ليبيا»، لافتا إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختصة قبضت على هذه المجموعة وستنشر نتائج الحقيقات بعد استيفائها.

وهذا أول تصريح من جهة مسؤولة في بنغازي بشأن الأحداث التي شهدتها بنغازي خلال الأيام الماضية، بعدما تواترت أنباء عن اندلاع اشتباكات مسلحة بمنطقتي السلماني وحي 602 وسط بنغازي، عصر الجمعة الماضي، بين قوات تابعة لـ«اللواء 106 مجحفل» و«لواء طارق بن زياد» التابعين للقيادة العامة، ومرافقي البرغثي بعد وصوله إلى منزله الذي غاب عنه لسنوات.

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