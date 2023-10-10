  • Alwasat News
Atwasat

الأحوال المدنية تدرس تحسين آلية تسجيل الوفيات جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 أكتوبر 2023, 10:37 صباحا
الأحوال المدنية تدرس تحسين آلية تسجيل الوفيات جراء «دانيال»
من اجتماع رئيس مصلحة الأحوال المدنية مع عدد من المسؤولين في درنة، 10 أكتوبر 2023. (مصلحة الأحوال المدنية)
alwasat radio

بحث رئيس مصلحة الأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة إلى مدينة درنة ضمن المناطق المتضررة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال»، تحسين خدمات المصلحة ومن بينها آلية تسجيل الوفيات والربط مع مصلحة الجوازات.

جاء ذلك خلال لقاء مدير المصلحة مع مدير إدارة الشؤون الإدارية، ومدير إدارة الشؤون المالية والحسابات، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة، ومدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق، ومدير مكتب رئيس المصلحة، والمحامي العام في درنة، وفق بيان صادر عن المصلحة.

وأشار البيان إلى تركيز الاجتماع على مناقشة العملية الحالية لتسجيل الوفيات وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتبسيط الإجراءات فيها، وفضلا عن أهمية تطوير آلية التواصل والتعاون بين مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات لتحديث البيانات الشخصية.

المسماري: ارتفاع وفيات درنة إلى 4209 حالات
اللافي يؤكد ضرورة إنشاء صندوق إعمار للمناطق المتضررة من «دانيال» بعيدا عن التجاذبات السياسية
بمساعدة مصرية.. «طب الطوارئ» يعلن انتشال 10 جثامين في درنة

وتطرق الاجتماع إلى دراسة التعاون بين المصلحتين في تبادل المعلومات الضرورية لتحديد هوية المتوفين وتسجيل الوفيات بشكل أكثر دقة، إلى جانب مناقشة آليات تبسيط إجراءات استخراج شهادات الوفاة وتطوير النماذج المستخدمة لتسهيل عملية توثيق وتنظيم الوثائق.

المسماري: وفاة 4209 أشخاص في درنة جراء «دانيال»
وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الجاري خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.

وحسب آخر إحصائية نشرها الناطق باسم «القيادة العامة»، اللواء أحمد المسماري، الجمعة الماضية، فقد بلغ عدد ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة إلى 4209 حالات وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية

الاحتلال يحرق غزة.. يوم دامٍ في سجل المجازر الإسرائيلية
حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»

حصيلة رسمية جديدة: مقتل أكثر من 800 إسرائيلي و150 أسيرًا منذ بدء عملية «حماس»
الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن

الناطق باسم «القسام»: استمرار استهداف شعبنا دون سابق إنذار سنقابله بإعدام رهائن
السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا

السعودية تتقدم لاستضافة مونديال 2034 بعد تلقي دعم 70 اتحادًا
شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد

شرط جزائي مليار يورو في عقد فينيسيوس الجديد مع ريال مدريد
«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة

«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة
الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق الطفل

الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق ...
الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة الفلسطينية و«إسرائيل»

الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة ...
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين

شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع ...
«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة

«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على ...
المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»

المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»
شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية

شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية
«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار

«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما

الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية

روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية
شاهد في «تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الاجتياح والحرب الشاملة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الاجتياح والحرب الشاملة؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 10 أكتوبر 2023)
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 10 أكتوبر 2023)
الأحوال المدنية تدرس تحسين آلية تسجيل الوفيات جراء «دانيال»
الأحوال المدنية تدرس تحسين آلية تسجيل الوفيات جراء «دانيال»
تركيب 6 أعمدة كهرباء في الفائدية
تركيب 6 أعمدة كهرباء في الفائدية
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
حكومة الدبيبة: التعاقد على صيانة 75 مدرسة متضررة جراء «دانيال»
حكومة الدبيبة: التعاقد على صيانة 75 مدرسة متضررة جراء «دانيال»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
انقطاع الاتصالات مع بنغازي
انقطاع الاتصالات مع بنغازي...
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية بشأن الوضع الأمني
استمرار انقطاع الاتصالات عن بنغازي.. وغياب التصريحات الرسمية......
المزيد
الدبيبة: سندعم برامج الصحة النفسية لأهالي درنة والمناطق المنكوبة
الدبيبة: سندعم برامج الصحة النفسية لأهالي درنة والمناطق ......
تحرير 344 مخالفة مرورية في طرابلس خلال أسبوع
تحرير 344 مخالفة مرورية في طرابلس خلال أسبوع...
«التضامن الاجتماعي» توزع 1500 حقيبة مدرسية على تلاميذ الواحات
«التضامن الاجتماعي» توزع 1500 حقيبة مدرسية على تلاميذ ......
حكومة الدبيبة: التعاقد على صيانة 75 مدرسة متضررة جراء «دانيال»
حكومة الدبيبة: التعاقد على صيانة 75 مدرسة متضررة جراء ......
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل...
المزيد