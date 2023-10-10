الأحوال المدنية تدرس تحسين آلية تسجيل الوفيات جراء «دانيال»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مصلحة الأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة إلى مدينة درنة ضمن المناطق المتضررة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال»، تحسين خدمات المصلحة ومن بينها آلية تسجيل الوفيات والربط مع مصلحة الجوازات.

جاء ذلك خلال لقاء مدير المصلحة مع مدير إدارة الشؤون الإدارية، ومدير إدارة الشؤون المالية والحسابات، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة، ومدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق، ومدير مكتب رئيس المصلحة، والمحامي العام في درنة، وفق بيان صادر عن المصلحة.

وأشار البيان إلى تركيز الاجتماع على مناقشة العملية الحالية لتسجيل الوفيات وتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتبسيط الإجراءات فيها، وفضلا عن أهمية تطوير آلية التواصل والتعاون بين مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات لتحديث البيانات الشخصية.

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وتطرق الاجتماع إلى دراسة التعاون بين المصلحتين في تبادل المعلومات الضرورية لتحديد هوية المتوفين وتسجيل الوفيات بشكل أكثر دقة، إلى جانب مناقشة آليات تبسيط إجراءات استخراج شهادات الوفاة وتطوير النماذج المستخدمة لتسهيل عملية توثيق وتنظيم الوثائق.

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وخلفت الفيضانات والسيول الغزيرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في العاشر من سبتمبر الجاري خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، فيما لا تزال عمليات حصر الخسائر وانتشال جثامين الضحايا مستمرة.

وحسب آخر إحصائية نشرها الناطق باسم «القيادة العامة»، اللواء أحمد المسماري، الجمعة الماضية، فقد بلغ عدد ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة إلى 4209 حالات وفاة.