بمساعدة مصرية.. «طب الطوارئ» يعلن انتشال 10 جثامين في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن فريق مركز طب الطوارئ والدعم من انتشال عشرة جثامين من الوديان الشرقية لمدينة درنة المنكوبة جراء العاصفة المتوسطية «دانيال» التي ضربت الشرق الليبي في العاشر من سبتمبر الماضي، مخلفة أضرارًا مادية وبشرية فادحة.

وقال المركز في بيان، إن فرقه الخامسة والسادسة والتاسعة انتشلت الجثامين، أمس الجمعة، بالتعاون مع «كتيبتي 128 و206»، والضفادع البشرية، وفرقة الغطاسين المصريين ومتطوعين ليبيين.

«طب الطوارئ» ينتشل 9 جثث من الوديان الشرقية لدرنة

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وأشار البيان إلى نقل الجثامين إلى مستشفى الوحدة (باب طبرق) لإتمام إجراءات الدفن.

وارتفع عدد ضحايا العاصفة المتوسطية المدمرة «دانيال» في درنة إلى 4209 حالات وفاة، وذلك بعد انتشال ثمانية جثامين في المدينة، الخميس الماضي، وفق ما أعلن الناطق باسم «القيادة العامة»، اللواء أحمد المسماري.

من أعمال انتشال جثامين في درنة، 6 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

من أعمال انتشال جثامين في درنة، 6 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

من أعمال انتشال جثامين في درنة، 6 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

من أعمال انتشال جثامين في درنة، 6 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

من أعمال انتشال جثامين في درنة، 6 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

من أعمال انتشال جثامين في درنة، 6 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

من أعمال انتشال جثامين في درنة، 6 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

من أعمال انتشال جثامين في درنة، 6 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)

من أعمال انتشال جثامين في درنة، 6 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)