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«طب الطوارئ» ينتشل 9 جثث من الوديان الشرقية لدرنة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 12:56 صباحا
«طب الطوارئ» ينتشل 9 جثث من الوديان الشرقية لدرنة
فرق مركز طب الطوارئ والدعم تنتشل جثث ضحايا العاصفة «دانيال» في درنة، 5 أكتوبر 2023. (مركز طب الطوارئ والدعم)
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انتشلت الفرق التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم، اليوم الخميس، 9 جثامين من الوديان الشرقية لمدينة درنة، بحسب بيان عبر صفحة المركز على «فيسبوك».

وقال المركز، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، إن عمليات الانتشال جرت بالتعاون مع الضفادع البشرية والكتيبة 106 وغطاسين متطوعين، وجرى نقل الجثامين لمستشفى الوحدة (باب طبرق) لإتمام إجراءات الدفن.

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وقدمت فرق الرعاية الصحية خدماتها لـ449 شخصًا، والإشراف على جثامين 13 شخصًا، بالإضافة إلى نشر تمركزات لسيارات الإسعاف وفق الخطة المعدة لها داخل مدينة درنة.

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