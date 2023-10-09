المنفي يطلع على نتائج محادثات الدبيبة ووزير القوات المسلحة البريطانية

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش، محمد المنفي، على نتائج محادثات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة مع وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي.

واستقبل المنفي بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس، مساء اليوم الإثنين، وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي، والوفد المرافق له، بحضور رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد.

- الدبيبة يتابع مع وزير القوات المسلحة البريطانية التعاون في مجال التدريب ومكافحة الإرهاب

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي اطلع خلال اللقاء الذي جاء بعد اختتام جولة المحادثات التي عقدها الوزير البريطاني والوفد المرافق له مع الدبيبة والحداد، على «فحوى تلك المحادثات وما توصلت إليه من نتائج لتطوير التعاون المشترك بين البلدين».

وخصص اجتماع الدبيبة وهيبي «لمتابعة التعاون الليبي البريطاني في مجال التدريب ومكافحة الإرهاب، والاتفاق على بروتوكول تعاون من خلال لجنة مشتركة لتنظيم أوجه التعاون الفني بين البلدين» وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

وزير القوات المسلحة البريطانية والوفد المرافق له خلال لقائهم مع المنفي، الإثنين 9 أكتوبر 2023. (المجلس الرئاسي)