الدبيبة يتابع مع وزير القوات المسلحة البريطانية التعاون في مجال التدريب ومكافحة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الإثنين، اجتماعًا مع وزير الدولة للقوات المسلحة بالمملكة المتحدة جيمس هيبي، لمتابعة التعاون في مجال التدريب ومكافحة الإرهاب.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع الدبيبة وهيبي «خصص لمتابعة التعاون الليبي البريطاني في مجال التدريب ومكافحة الإرهاب، والاتفاق على بروتوكول تعاون من خلال لجنة مشتركة لتنظيم أوجه التعاون الفني بين البلدين».

- الحداد يبحث مع مسؤول بوزارة الدفاع البريطانية التعاون في التدريب والاستشارات العسكرية

- «توحيد الجيش» في مباحثات الدبيبة مع مسؤول عسكري بريطاني

وحضر اللقاء مساعد وزير القوات المسلحة البريطانية للشؤون العسكرية بحار بن باور، والقائم بالأعمال في السفارة البريطانية لدى ليبيا مارثا بينس، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

اجتماع الدبيبة مع وزير القوات المسلحة البريطانية بمقر وزارة الدفاع في طرابلس، الإثنين 9 أكتوبر 2023. (حكومتنا)