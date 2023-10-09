  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يتابع مع وزير القوات المسلحة البريطانية التعاون في مجال التدريب ومكافحة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 أكتوبر 2023, 08:31 مساء
الدبيبة يتابع مع وزير القوات المسلحة البريطانية التعاون في مجال التدريب ومكافحة الإرهاب
الدبيبة مصافحة وزير القوات المسلحة البريطانية بمقر وزارة الدفاع في طرابلس، الإثنين 9 أكتوبر 2023. (حكومتنا)
alwasat radio

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الإثنين، اجتماعًا مع وزير الدولة للقوات المسلحة بالمملكة المتحدة جيمس هيبي، لمتابعة التعاون في مجال التدريب ومكافحة الإرهاب.

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع الدبيبة وهيبي «خصص لمتابعة التعاون الليبي البريطاني في مجال التدريب ومكافحة الإرهاب، والاتفاق على بروتوكول تعاون من خلال لجنة مشتركة لتنظيم أوجه التعاون الفني بين البلدين».

- الحداد يبحث مع مسؤول بوزارة الدفاع البريطانية التعاون في التدريب والاستشارات العسكرية
- «توحيد الجيش» في مباحثات الدبيبة مع مسؤول عسكري بريطاني

وحضر اللقاء مساعد وزير القوات المسلحة البريطانية للشؤون العسكرية بحار بن باور، والقائم بالأعمال في السفارة البريطانية لدى ليبيا مارثا بينس، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.

اجتماع الدبيبة مع وزير القوات المسلحة البريطانية بمقر وزارة الدفاع في طرابلس، الإثنين 9 أكتوبر 2023. (حكومتنا)
اجتماع الدبيبة مع وزير القوات المسلحة البريطانية بمقر وزارة الدفاع في طرابلس، الإثنين 9 أكتوبر 2023. (حكومتنا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة

«إسرائيل» تأمر بقطع «فوري» لإمدادات المياه عن قطاع غزة
الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق الطفل

الجامعة العربية تطالب بإدراج «إسرائيل» على «لائحة العار» للجهات المنتهكة لحقوق ...
الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة الفلسطينية و«إسرائيل»

الكرملين يحذر من خطر «مرتفع» لانخراط أطراف أخرى في المواجهة بين المقاومة ...
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين

شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع ...
«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة

«منع الكهرباء والطعام والوقود».. وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بفرض حصار كامل على ...
المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»

المغربي الأصل لمين جمال يدخل التاريخ الكتالوني في ليلة معاناة برشلونة بـ«الليغا»
شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية

شي جين بينغ: العلاقات بين بكين وواشنطن حاسمة لمستقبل البشرية
«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار

«تويوتا» ترفع أسعار «فينزا» لتبدأ من 35 ألف دولار
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهرات حاشدة في نيويورك وشيكاغو تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما

الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية

روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية
شاهد في «تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الاجتياح والحرب الشاملة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الاجتياح والحرب الشاملة؟
كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر

كاريكاتير خيري - حكومة نتنياهو في الأسر
بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا

بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا
مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ليبيا

مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ...
اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030

اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء

مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بنغازي ما زالت معزولة عن الاتصالات وتضارب المعلومات حول مصير البرغثي
بنغازي ما زالت معزولة عن الاتصالات وتضارب المعلومات حول مصير ...
حماد يقدم لعقيلة صالح إحاطة حول خطة حكومته لإعادة إعمار درنة
حماد يقدم لعقيلة صالح إحاطة حول خطة حكومته لإعادة إعمار درنة
عقيلة صالح: مجلس النواب أصدر القوانين الانتخابية كما صاغتها وأقرتها لجنة «6+6»
عقيلة صالح: مجلس النواب أصدر القوانين الانتخابية كما صاغتها ...
يوم ثامن لـ«البعجة» وزميليه في الاحتجاز.. وناشط مدني يتحدث عن قرب إطلاقهم
يوم ثامن لـ«البعجة» وزميليه في الاحتجاز.. وناشط مدني يتحدث عن قرب...
الدبيبة يتابع مع وزير القوات المسلحة البريطانية التعاون في مجال التدريب ومكافحة الإرهاب
الدبيبة يتابع مع وزير القوات المسلحة البريطانية التعاون في مجال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
انقطاع الاتصالات مع بنغازي
انقطاع الاتصالات مع بنغازي...
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
المزيد
المنفي يطلع على نتائج محادثات الدبيبة ووزير القوات المسلحة البريطانية
المنفي يطلع على نتائج محادثات الدبيبة ووزير القوات المسلحة ......
حكومة الدبيبة توقع مذكرة تفاهم مع «اليوبام» في مجال تأمين الحدود
حكومة الدبيبة توقع مذكرة تفاهم مع «اليوبام» في مجال تأمين ......
قعيم: «مجموعة إخوانية» وراء قطع الاتصالات في بنغازي.. وسنضرب بيد من حديد كل من يناصرهم
قعيم: «مجموعة إخوانية» وراء قطع الاتصالات في بنغازي.. وسنضرب......
الدبيبة يتابع مع وزير القوات المسلحة البريطانية التعاون في مجال التدريب ومكافحة الإرهاب
الدبيبة يتابع مع وزير القوات المسلحة البريطانية التعاون في ......
يوم ثامن لـ«البعجة» وزميليه في الاحتجاز.. وناشط مدني يتحدث عن قرب إطلاقهم
يوم ثامن لـ«البعجة» وزميليه في الاحتجاز.. وناشط مدني يتحدث ......
المزيد