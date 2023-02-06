«توحيد الجيش» في مباحثات الدبيبة مع مسؤول عسكري بريطاني

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع آمر القوات المشتركة البريطانية الجنرال جيم موريس والمساعد العسكري للقوة مارك تيلور مساهمة المملكة المتحدة في توحيد المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة المسؤولين البريطانيين، صباح اليوم الإثنين، بحضور السفيرة البريطانية لدى ليبيا وعدد من المستشارين بالسفارة.

رفع الكفاءة الفنية لقوات حكومة الوحدة الوطنية

وناقش اللقاء نتائج اجتماعات الوفد مع رئاسة الأركان العامة والإدارات الفنية بوزارة الدفاع، بشأن زيادة التعاون في المجال العسكري والتركيز على ملف التدريب ورفع الكفاءة الفنية في عدد من التخصصات.

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وفي سبتمبر الماضي، رست سفينة الإنزال البريطانية «إتش إم إس آليبون» في ميناء طرابلس، والسفينة هي أول قطعة تابعة للبحرية الملكية البريطانية، التي ترسو في ليبيا منذ نحو ثماني سنوات. والتقى طاقم السفينة مع نظرائهم في البحرية الليبية.