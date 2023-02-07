الحداد يبحث مع مسؤول بوزارة الدفاع البريطانية التعاون في التدريب والاستشارات العسكرية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد، مع آمر القوات المشتركة في وزارة الدفاع البريطانية، اللواء جيم موريس، تعزيز التعاون المشترك وسبل الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الإثنين، بحضور آمر كلية الحرب العليا، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة، حسب بيان رئاسة الأركان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستعرض اللقاء العلاقات بين البلدين، حيث أكد موريس استعداد بلاده لتقديم الدعم العسكري في مختلف المجالات، وأن العمل جار على التنسيق في برامج التدريب المختلفة.

المسؤول البريطاني يلتقي مدير مكتب وزير الدفاع

كما التقى موريس أيضا مدير مكتب وزير الدفاع رفقة مدير مكتب التعاون الدولي ومستشار وزير الدفاع للشؤون الخارجية.

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وتناول الاجتماع عددا من ملفات التعاون العسكري المتضمنة خطط التدريب وسبل دعم قوة مكافحة الإرهاب وجهاز حرس السواحل والقوات البحرية الليبية.