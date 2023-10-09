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المنفي يناقش مع سفير ألمانيا كارثة درنة والعملية السياسية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الإثنين 09 أكتوبر 2023, 06:25 مساء
المنفي يناقش مع سفير ألمانيا كارثة درنة والعملية السياسية
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الإثنين 9 أكتوبر 2023 (المكتب الإعلامي للمنفي)
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ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، ملفي كارثة درنة والعملية السياسية.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي للمنفي أن السفير الألماني قدَّم، خلال اللقاء، إحاطةً عن زيارته لمدينة درنة وبقية المناطق المتضررة شرقي البلاد جراء الفيضانات التي خلفها إعصار دانيال المدة الماضية وأهمية تضافر الجهود لتقديم أنواع الدعم والإعمار كافة لهذه المناطق.

- الكوني يبحث مع سفير ألمانيا سبل تحقيق التوافق لإجراء الانتخابات

وأضاف أن اللقاء استعرض تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل إنهاء المراحل الانتقالية كافة وتحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية للوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال.

وفي وقت سابق اليوم، بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مع السفير ميخائيل أونماخت أيضًا آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء المراحل الانتقالية، والعمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي لتحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية وإجراء الانتخابات.

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