الكوني يبحث مع سفير ألمانيا سبل تحقيق التوافق لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل إنهاء المراحل الانتقالية، والعمل مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي لتحقيق التوافق بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية وإجراء الانتخابات.

وأكد الكوني استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

توحيد الجهود لوضع خارطة الطريق

وأشاد الكوني بدور ألمانيا الفاعل في المسارات السابقة، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود لوضع خارطة طريق بالتعاون مع الدول المهتمة بالملف الليبي لضمان تحقيق الاستقرار.

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وتطرق اللقاء إلى كارثة درنة والمناطق المجاور لها، وكيفية توحيد الجهود لإعادة إعمارها عبر صندوق أو هيئة تشرف على العملية، كما جرى الإشارة إلى مدينة مرزق وتأكيد إعادة إعمارها وعودة الحياة فيها.