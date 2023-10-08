الدبيبة يطالب الشركات المنفذة الطريق الدائري الثالث بالالتزام بالجدول الزمني

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، على ضرورة التزام ائتلاف الشركات المنفذة مشروع الطريق الدائري الثالث فى طرابلس بالجدول الزمني.

وأشار، خلال زيارته المشروع، إلى «ضرورة متابعة المكتب الاستشاري الأميركي، والتعجيل في تنفيذ المشروع الذي تأخر سنوات، قبل أن يُستأنف ضمن مشاريع عودة الحياة»، وفق بيان للحكومة.

تركيب المصانع التابعة لأعمال مشروع الطريق الدائري الثالث بطرابلس

ونوه البيان إلى «استكمال كل الإجراءات الفنية والمالية، وتركيب المصانع التابعة لأعمال المشروع، ووصول الأطقم الفنية، وتجهيز الورش والمواقع لعمّال المشروع». وقدم مدير المشروع، كمال بيطار، شرحا تفصيليا عن الأعمال المنجزة التي تعد أساسية لانطلاق المشروع. وتفقد الدبيبة مواقع مصنع إنشاء العوارض الخرسانية، وتقاطع صلاح الدين، بالإضافة إلى جسر تقاطع الإشارة الضوئية بطريق المطار.

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وينفذ المشروع ائتلاف الشركات المصرية من شركات «أوراسكوم - حسن علام رواد الهندسة الحديثة». وفي سبتمبر من العام الماضي، اعتمد مجلس وزراء حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس مع ائتلاف من الشركات المصرية، بتكلفة 4.263 مليار دينار. لكن العمل الفعلي، وانطلاق تنفيذ المشروع بمدينة طرابلس كان 20 أغسطس الماضي، وفق جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق التابع للحكومة.



موقع مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس، 8 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

موقع مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس، 8 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

الدبيبة في موقع مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس، 8 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)

موقع مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس، 8 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)