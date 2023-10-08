  • Alwasat News
Atwasat

الدبيبة يطالب الشركات المنفذة الطريق الدائري الثالث بالالتزام بالجدول الزمني

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 أكتوبر 2023, 01:03 مساء
الدبيبة يطالب الشركات المنفذة الطريق الدائري الثالث بالالتزام بالجدول الزمني
موقع مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس، 8 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

شدد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، على ضرورة التزام ائتلاف الشركات المنفذة مشروع الطريق الدائري الثالث فى طرابلس بالجدول الزمني.

وأشار، خلال زيارته المشروع، إلى «ضرورة متابعة المكتب الاستشاري الأميركي، والتعجيل في تنفيذ المشروع الذي تأخر سنوات، قبل أن يُستأنف ضمن مشاريع عودة الحياة»، وفق بيان للحكومة.

تركيب المصانع التابعة لأعمال مشروع الطريق الدائري الثالث بطرابلس
ونوه البيان إلى «استكمال كل الإجراءات الفنية والمالية، وتركيب المصانع التابعة لأعمال المشروع، ووصول الأطقم الفنية، وتجهيز الورش والمواقع لعمّال المشروع». وقدم مدير المشروع، كمال بيطار، شرحا تفصيليا عن الأعمال المنجزة التي تعد أساسية لانطلاق المشروع. وتفقد الدبيبة مواقع مصنع إنشاء العوارض الخرسانية، وتقاطع صلاح الدين، بالإضافة إلى جسر تقاطع الإشارة الضوئية بطريق المطار.

- الغاوي يوجه بتسريع الأعمال التحضيرية بالطريق الدائري الثالث بطرابلس لبدء تنفيذ المشروع
- انطلاق العمل الفعلي بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
- ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

وينفذ المشروع ائتلاف الشركات المصرية من شركات «أوراسكوم - حسن علام رواد الهندسة الحديثة». وفي سبتمبر من العام الماضي، اعتمد مجلس وزراء حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس مع ائتلاف من الشركات المصرية، بتكلفة 4.263 مليار دينار. لكن العمل الفعلي، وانطلاق تنفيذ المشروع بمدينة طرابلس كان 20 أغسطس الماضي، وفق جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق التابع للحكومة.
 

موقع مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس، 8 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
موقع مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس، 8 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
موقع مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس، 8 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
موقع مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس، 8 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة في موقع مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس، 8 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة في موقع مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس، 8 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
موقع مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس، 8 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
موقع مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس، 8 أكتوبر 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»

شاهد.. أحدث مواهب الأهلي بنغازي المحترف الغابوني «أكسل»
المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي

المعتصم المصراتي يسهم في فوز سبورتينغ براغا الثمين على ريو آفي
«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: 232 شهيدًا في غزة جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي
زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024

زيادة الحد الأدنى للأجور في البرتغال بنسبة 7.9% بداية من 2024
فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي

فيرستابن يفوز ببطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للمرة الثالثة على التوالي
ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

ريال مدريد يضرب أوساسونا برباعية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني
بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا

بالصور.. «أوجلة للتراث» ترمم أقدم مسجد في شمال أفريقيا
مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ليبيا

مدرب أبوسليم: الزمالك لم يعد كما كان.. وننتظر الموافقة على لعب الكونفدرالية في ...
اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030

اتحاد الكرة الليبي يهنئ نظيره المغربي على تنظيم مونديال 2030
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء

مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم

مخطط «هاو» لوضع نيوكاسل بين أكبر أندية العالم
احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ومطالبات بكشف مصيره

احتجاز البعجة يقترب من يومه السابع: لا ملف قضائي.. وإدانات محلية وعربية.. ...
إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»

إردوغان يحض «إسرائيل» والفلسطينيين على «التصرف بعقلانية»
مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية

مصر تحذر من «مخاطر وخيمة» للاعتداءات الإسرائيلية ضد المدن الفلسطينية
جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة

جيش الاحتلال: حماس تسيطر فعليا على المستوطنات في غلاف غزة
الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان

الفنان العماني صالح العلوي لوحاته شعر وقوافيه ألوان
دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس

دراسة تؤكد أثر حفلات الموسيقى الكلاسيكية في ضربات القلب والتنفّس
أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير

أنشيلوتي يحسم الجدل حول رحيل مودريتش في يناير
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. افتتاح عيادة دعم نفسي لمتضرري «دانيال»
بالصور.. افتتاح عيادة دعم نفسي لمتضرري «دانيال»
الدبيبة يطالب الشركات المنفذة الطريق الدائري الثالث بالالتزام بالجدول الزمني
الدبيبة يطالب الشركات المنفذة الطريق الدائري الثالث بالالتزام ...
السيفاو يتعهد بحل المختنقات المالية لإيفاد أعضاء هيئة التدريس والمعيدين
السيفاو يتعهد بحل المختنقات المالية لإيفاد أعضاء هيئة التدريس ...
سويسرا تؤكد دعم استقرار ليبيا من خلال مجموعة العمل الدولية
سويسرا تؤكد دعم استقرار ليبيا من خلال مجموعة العمل الدولية
تقرير أميركي يتوقع تفاقم الوضع الأمني في ليبيا بعد اعتقال البرغثي
تقرير أميركي يتوقع تفاقم الوضع الأمني في ليبيا بعد اعتقال البرغثي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع المقبل
وزارة التعليم تعتزم استئناف العام الدراسي بداية الأسبوع ......
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)
فرحة إنقاذ الناجين في درنة (صور)...
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط بتهمة فساد تتعلق بتوريد أدوية لمتضرري درنة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: توقيف مدير مكتب رئيس مؤسسة النفط ......
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟
هل تشهد ليبيا عاصفة جديدة نهاية الأسبوع؟...
المزيد
لجنة المجلس الأعلى للقضاء تناقش السبل اللازمة للوقوف على الحقيقة بكارثة درنة
لجنة المجلس الأعلى للقضاء تناقش السبل اللازمة للوقوف على ......
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو بالسوق الموازية (الأحد 9 أكتوبر 2023)
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو بالسوق الموازية (الأحد 9 ......
ضبط سارقة زبون بأحد المصارف في طرابلس
ضبط سارقة زبون بأحد المصارف في طرابلس...
تقرير أميركي يتوقع تفاقم الوضع الأمني في ليبيا بعد اعتقال البرغثي
تقرير أميركي يتوقع تفاقم الوضع الأمني في ليبيا بعد اعتقال ......
سويسرا تؤكد دعم استقرار ليبيا من خلال مجموعة العمل الدولية
سويسرا تؤكد دعم استقرار ليبيا من خلال مجموعة العمل الدولية...
المزيد