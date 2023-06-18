الغاوي يوجه بتسريع الأعمال التحضيرية بالطريق الدائري الثالث بطرابلس لبدء تنفيذ المشروع

القاهرة - بوابة الوسط

وجّه وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أبوبكر الغاوي، تعليماته بضرورة تسريع وتيرة العمل من أجل الانتهاء من كافة الأعمال التحضيرية وتهيئة المسار للشركات المنفذة للطريق الدائري الثالث في طرابلس للمباشرة في تنفيذ المشروع.

جاءت توجيهات الغاوي خلال زيارته التفقدية إلى مسار مشروع الطريق الدائري الثالث طرابلس، أمس السبت، رفقة مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس محمد إسماعيل، وعدد من مديري الإدارات والمهندسين بالجهاز، وفق ما نشرته وزارة الإسكان والتعمير.

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وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن زيارة الغاوي تأتي في إطار متابعة مشروعات «عودة الحياة» المعلن عنها من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مشيرة إلى أن الغاوي اطلع خلال الزيارة على سير عمل فتح وتهيئة مسار الطريق الذي سينفذه ائتلاف الشركات المصرية.

ويتكون ائتلاف الشركات المصرية من شركات «أوراسكوم - حسن علام - رواد الهندسة الحديثة». واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 22 سبتمبر 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث، الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار.

جولة الغاوي التفقدية لمسار تهيئة تنفيذ الطريق الدائري الثالث في طرابلس. (وزارة الإسكان)

جولة الغاوي التفقدية لمسار تهيئة تنفيذ الطريق الدائري الثالث في طرابلس. (وزارة الإسكان)