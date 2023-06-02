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فريق حكومي يستوضح صعوبات بدء تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 يونيو 2023, 10:48 مساء
فريق حكومي يستوضح صعوبات بدء تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث
اجتماع فريق وزارة التخطيط مع مهندسي ائتلاف الشركات المصرية، الجمعة 2 يونيو 2023. (حكومتنا)
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استوضح فريق حكومي من إئتلاف الشركات المصرية المنفذة لمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس، «الجدول الزمني والصعوبات التي تواجه بدء تنفيذ المشروع» وفق منصة «حكومتنا».

جاء ذلك من قبل فريق من وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، زار مقر ائتلاف الشركات المصرية المنفذة لمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس، الجمعة.

أسباب زيارة الفريق الحكومي
وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» إن زيارة الفريق الحكومي جاءت للاطلاع على مستجدات تنفيذ ائتلاف الشركات المصرية بعد التسلم الجزئي لموقعه.

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وأضافت منصة «حكومتنا» إن الفريق الحكومي اجتمع على هامش الزيارة، بمهندسي المشروع من ائتلاف الشركات المصرية وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، «لاستيضاح الجدول الزمني والصعوبات التي تواجه بدء تنفيذ المشروع».

وصول 350 عامل مصري إلى مقر المشروع
ونوهت منصة «حكومتنا» إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد وصول الكادر الفني والعمالة التابعة لائتلاف الشركات البالغ عددها 350 عاملا، إلى جانب العمالة الوطنية في المشروع.

واستلم ائتلاف الشركات المصرية، اليوم الأحد، مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس، تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد انتهاء أعمال فتح المسارات لاستكمال بناء الطريق.

ويتكون ائتلاف الشركات المصرية من شركات «أوراسكوم - حسن علام رواد الهندسة الحديثة». واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 22 سبتمبر 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار.

اجتماع فريق وزارة التخطيط مع مهندسي ائتلاف الشركات المصرية، الجمعة 2 يونيو 2023. (حكومتنا)
اجتماع فريق وزارة التخطيط مع مهندسي ائتلاف الشركات المصرية، الجمعة 2 يونيو 2023. (حكومتنا)
اجتماع فريق وزارة التخطيط مع مهندسي ائتلاف الشركات المصرية، الجمعة 2 يونيو 2023. (حكومتنا)
اجتماع فريق وزارة التخطيط مع مهندسي ائتلاف الشركات المصرية، الجمعة 2 يونيو 2023. (حكومتنا)
صورة من نموذج مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس. (حكومتنا)
صورة من نموذج مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس. (حكومتنا)
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