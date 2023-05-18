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حكومة الدبيبة تبحث انطلاق المشروعات التي ينفذها ائتلاف الشركات المصرية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 12:33 صباحا
حكومة الدبيبة تبحث انطلاق المشروعات التي ينفذها ائتلاف الشركات المصرية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة يجتمع مع اللجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، الأربعاء 17 مايو 2023 (منصة حكومتنا)
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تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، مع وفد مصري رفيع المستوى ومسؤولين من جهاز المخابرات المصرية، نتائج أعمال اللجنة المشتركة المصرية الليبية، التي بدأت أعمالها قبل عامين، عقب زيارة رئيس الوزراء إلى القاهرة.

وناقش الوفد المصري مع ممثلين لحكومة الوحدة الوطنية، في لقاء منفصل، انطلاق المشروعات التي ينفذها ائتلاف الشركات المصرية بعد تسلّم مواقع الأعمال، وإنهاء إجراءات العمالة وتجهيز المقارّ الخاصة بهم، إضافة إلى مناقشة حزمة من المشاريع في مجال الكهرباء والبنية التحتية، بحسب بيان نشرته منصة حكومتنا على «فيسبوك».

- ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
- الدبيبة: نعتز بالتعاون مع مصر والاقتصاد يمكنه تقريب المسافات
- الكبير يبحث تسهيل عودة الشركات المصرية للعمل في ليبيا

تسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين
وبحث الطرفان، بحسب البيان، الخطوات المتخذة من الجانب المصري لتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، إضافة إلى جملة من الملفات ذات التعاون والتنسيق المشترك.

وفي 12 مارس الماضي، تسلم ائتلاف الشركات المصرية مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس، وذلك بعد انتهاء أعمال فتح المسارات لاستكمال بناء الطريق. وخلال لقاء مع ممثلي الائتلاف وقتها، أعرب الدبيبة عن اعتزازه بالتعاون مع مصر، معتبرًا أن الاقتصاد يمكنه تقريب المسافات بين البلدين.

ائتلاف الشركات المصرية
ويتكون ائتلاف الشركات المصرية من شركات «أوراسكوم - حسن علام رواد الهندسة الحديثة». واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 22 سبتمبر 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار.

جانب من اجتماع الوفد المصري مع ممثلين لحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء 17 مايو 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من اجتماع الوفد المصري مع ممثلين لحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء 17 مايو 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من اجتماع الوفد المصري مع ممثلين لحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء 17 مايو 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من اجتماع الوفد المصري مع ممثلين لحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء 17 مايو 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من اجتماع الوفد المصري مع ممثلين لحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء 17 مايو 2023 (منصة حكومتنا)
جانب من اجتماع الوفد المصري مع ممثلين لحكومة الوحدة الوطنية، الأربعاء 17 مايو 2023 (منصة حكومتنا)
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