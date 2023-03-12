ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

استلم ائتلاف الشركات المصرية، اليوم الأحد، مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس، تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد انتهاء أعمال فتح المسارات لاستكمال بناء الطريق.

ويتكون ائتلاف الشركات المصرية من شركات «أوراسكوم - حسن علام رواد الهندسة الحديثة». واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 22 سبتمبر 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار.

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تنفيذ أعمال مشروع الطريق الدائري الثالث بعد رمضان

وأعلن ائتلاف أفرع الشركات المصرية استلام كافة المواقع والدفعة المقدمة للشروع في أعمال تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس والتي ستبدأ بعد شهر رمضان المقبل، متوقعًا الانتهاء من المشروع خلال 12 شهرًا من بدء أعمال التنفيذ.

وقال ممثل ائتلاف الشركات المصرية خلال مراسم استلام المشروع إن الطريق الدائري الثالث المزمع بناؤه في طرابلس سيمتد من نهاية الطريق السريع غرب العاصمة وحتى طريق الشط ويشتمل على 14 جسرًا للمشاة وعدة كباري أحدها سيكون من ثلاثة طوابق وسيكون الأول من نوعه في ليبيا.

ومن المقرر أن يجري تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث على أربع مراحل، بداية من غوط الشعال مرورًا بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولًا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة.

أحد مواقع الإنشاءات الخاصة بالطريق الدائري الثالث في طرابلس. (فيديو)

أحد مواقع الإنشاءات الخاصة بالطريق الدائري الثالث في طرابلس. (فيديو)

أحد مواقع الإنشاءات الخاصة بالطريق الدائري الثالث في طرابلس. (فيديو)

أحد مواقع الإنشاءات الخاصة بالطريق الدائري الثالث في طرابلس. (فيديو)

لقاء الدبيبة مع المهندسين وممثلي الشركات المصرية المنفذة لمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس، الأحد 12 مارس 2023. (فيديو)