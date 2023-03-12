  • Alwasat News
Atwasat

ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 07:13 مساء
ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
أحد المهندسين المصريين يعرض خطة تنفيذ الأعمال بمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس، الأحد 12 مارس 2023. (فيديو)
alwasat radio

استلم ائتلاف الشركات المصرية، اليوم الأحد، مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس، تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد انتهاء أعمال فتح المسارات لاستكمال بناء الطريق.

ويتكون ائتلاف الشركات المصرية من شركات «أوراسكوم - حسن علام رواد الهندسة الحديثة». واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 22 سبتمبر 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار.

- الغاوي يعرض 4 نقاط إضافية على ائتلاف الشركة المصرية لعقد تنفيذ مشروع الدائري الثالث بطرابلس
- المنفي يشهد مراسم استكمال الطريق الدائري الثالث وتوقيع عقود لمشروعات جديدة
- الحكومة تعتمد التعاقد على تنفيذ الطريق الدائري الثالث مع ائتلاف الشركات المصرية

تنفيذ أعمال مشروع الطريق الدائري الثالث بعد رمضان
وأعلن ائتلاف أفرع الشركات المصرية استلام كافة المواقع والدفعة المقدمة للشروع في أعمال تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس والتي ستبدأ بعد شهر رمضان المقبل، متوقعًا الانتهاء من المشروع خلال 12 شهرًا من بدء أعمال التنفيذ.

وقال ممثل ائتلاف الشركات المصرية خلال مراسم استلام المشروع إن الطريق الدائري الثالث المزمع بناؤه في طرابلس سيمتد من نهاية الطريق السريع غرب العاصمة وحتى طريق الشط ويشتمل على 14 جسرًا للمشاة وعدة كباري أحدها سيكون من ثلاثة طوابق وسيكون الأول من نوعه في ليبيا.

ومن المقرر أن يجري تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث على أربع مراحل، بداية من غوط الشعال مرورًا بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولًا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة.

أحد مواقع الإنشاءات الخاصة بالطريق الدائري الثالث في طرابلس. (فيديو)
أحد مواقع الإنشاءات الخاصة بالطريق الدائري الثالث في طرابلس. (فيديو)
أحد مواقع الإنشاءات الخاصة بالطريق الدائري الثالث في طرابلس. (فيديو)
أحد مواقع الإنشاءات الخاصة بالطريق الدائري الثالث في طرابلس. (فيديو)
أحد مواقع الإنشاءات الخاصة بالطريق الدائري الثالث في طرابلس. (فيديو)
أحد مواقع الإنشاءات الخاصة بالطريق الدائري الثالث في طرابلس. (فيديو)
أحد مواقع الإنشاءات الخاصة بالطريق الدائري الثالث في طرابلس. (فيديو)
أحد مواقع الإنشاءات الخاصة بالطريق الدائري الثالث في طرابلس. (فيديو)
لقاء الدبيبة مع المهندسين وممثلي الشركات المصرية المنفذة لمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس، الأحد 12 مارس 2023. (فيديو)
لقاء الدبيبة مع المهندسين وممثلي الشركات المصرية المنفذة لمشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس، الأحد 12 مارس 2023. (فيديو)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. الزناد يستعرض كنزه الذهبي صباح يوم الحصاد

شاهد.. الزناد يستعرض كنزه الذهبي صباح يوم الحصاد
كاريكاتير خيري - وساطة الصين تعيد العلاقات بين السعودية وإيران

كاريكاتير خيري - وساطة الصين تعيد العلاقات بين السعودية وإيران
انتهت.. تعادل سلبي يسيطر على مباراة أبوسليم والمحلة في «دورينا»

انتهت.. تعادل سلبي يسيطر على مباراة أبوسليم والمحلة في «دورينا»
الذكاء الصناعي يتأسف «لقتل معظم البشريّة» في معرض بسان فرانسيسكو

الذكاء الصناعي يتأسف «لقتل معظم البشريّة» في معرض بسان فرانسيسكو
الدبيبة يطمئن المواطنين على السلع الغذائية الأساسية قبل رمضان

الدبيبة يطمئن المواطنين على السلع الغذائية الأساسية قبل رمضان
العراق يعلن عن مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة من أجل مكافحة التصحر

العراق يعلن عن مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة من أجل مكافحة التصحر
(فيديو) تصادم 42 مركبة ومقتل وإصابة 40 شخصا في المجر

(فيديو) تصادم 42 مركبة ومقتل وإصابة 40 شخصا في المجر
«السحارية».. معرض بدار كريسته يوثق ملامح الماضي

«السحارية».. معرض بدار كريسته يوثق ملامح الماضي
مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة

مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة
مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة

مزاد على هيكل عظمي لديناصور يعود إلى 67 مليون سنة
شاهد على العصر.. مصطفى التير يرصد جذور الصراع وتداعياته في «الثورة الليبية»

شاهد على العصر.. مصطفى التير يرصد جذور الصراع وتداعياته في «الثورة الليبية»
161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022

161 مليار دولار.. أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية خلال 2022
مايك بنس: التاريخ «سيحاسب» ترامب على هجوم «الكابيتول»

مايك بنس: التاريخ «سيحاسب» ترامب على هجوم «الكابيتول»
الدوري الإيطالي: كفاراتسخيليا يقود نابولي لاستعادة سكة الانتصارات أمام أتالانتا

الدوري الإيطالي: كفاراتسخيليا يقود نابولي لاستعادة سكة الانتصارات أمام أتالانتا
«لاريسا».. عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا «شاهد»

«لاريسا».. عاصفة ثلجية تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا «شاهد»
تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي

تهديد التيار المدني واحتجاز التواتي
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: النزال العالمي بين مالك الزناد والفرنسي ديالو

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: النزال العالمي بين مالك الزناد والفرنسي ديالو
منتخب كرة القدم المصغرة يقع في المجموعة الرابعة لبطولة العالم

منتخب كرة القدم المصغرة يقع في المجموعة الرابعة لبطولة العالم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
جماعات مسلحة تهرب الوقود الليبي والوجهة تونس وتشاد والنيجر
جماعات مسلحة تهرب الوقود الليبي والوجهة تونس وتشاد والنيجر
السفيرة البريطانية تطلع المنفي على ترتيبات الاجتماع المقبل للجنة «5+5»
السفيرة البريطانية تطلع المنفي على ترتيبات الاجتماع المقبل للجنة ...
الدبيبة يعقد اجتماعا موسعا لبحث تسوية أوضاع المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية
الدبيبة يعقد اجتماعا موسعا لبحث تسوية أوضاع المتقاعدين بالمؤسسة ...
الطرابلسي والحداد يبحثان التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية
الطرابلسي والحداد يبحثان التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية
ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)...
إطلاق القيادي في النظام السابق عبدالله منصور
إطلاق القيادي في النظام السابق عبدالله منصور...
المزيد
منظمة إغاثة: غرق قارب يحمل عشرات المهاجرين قبالة بنغازي
منظمة إغاثة: غرق قارب يحمل عشرات المهاجرين قبالة بنغازي...
الدبيبة: نعتز بالتعاون مع مصر والاقتصاد يمكنه تقريب المسافات
الدبيبة: نعتز بالتعاون مع مصر والاقتصاد يمكنه تقريب المسافات...
«المركزي» يحيل منحة الزوجة والأولاد عن 3 أشهر للمصارف التجارية
«المركزي» يحيل منحة الزوجة والأولاد عن 3 أشهر للمصارف ......
ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس
ائتلاف الشركات المصرية يتسلم مشروع الطريق الدائري الثالث في ......
الطرابلسي والحداد يبحثان التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية
الطرابلسي والحداد يبحثان التنسيق بين الأجهزة الأمنية ......
المزيد