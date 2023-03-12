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الدبيبة: نعتز بالتعاون مع مصر والاقتصاد يمكنه تقريب المسافات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 مارس 2023, 07:56 مساء
الدبيبة: نعتز بالتعاون مع مصر والاقتصاد يمكنه تقريب المسافات
الدبيبة خلال حضوره مراسم تسليم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس إلى ائتلاف الشركات المصرية، الأحد 12 مارس 2023. (حكومتنا)
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أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة عن اعتزازه بالتعاون مع مصر، معتبرًا أن الاقتصاد يمكنه تقريب المسافات بين البلدين، وذلك خلال كلمته في حفل تسليم ائتلاف الشركات المصرية موقع مشروع الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس.

وقال الدبيبة في كلمته بحضور ممثلي ائتلاف الشركات المصرية إن «قطار التنمية والاستقرار انطلق، ومن يركب فيه أولًا سيكون معنا وصاحبنا، ومن يتخلف علينا بسلامته... نعتز بالتعاون مع مصر، وأمننا من أمن مصر، واللقُمة نقسمها مع بعض».

الدبيبة: اختيار الشركات المصرية لم يكن له أي بعد سياسي
وأكد الدبيبة أن «استقرار ليبيا من استقرار مصر والمنطقة كلها... والاقتصاد يمكنه أن يقرب المسافات»، لافتًا إلى أن احتيار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة التحالف المصري لتنفيذ الطريق الدائري الثالث في طرابلس «لم يكن له أي بُعد سياسي؛ بل كان اختيارًا تقنيًا بحتًا لخبرتها في تنفيذ هذه الأعمال ومتابعتنا عددًا من مشروعاتها المشابهة».

وتطرق الدبيبة خلال حديثه إلى العلاقات مع مصر وقال «لا بُد أن نقف مع بعضنا البعض، فمصر إذا مرت بأزمة يمكن لليبيا أن تقف بجوارها، ونمد يد العون حتى تخرج من أزمتها، كما وقفت الحكومة المصرية والشعب المصري بجانبنا».

واعتبر الدبيبة أن «قوة العامل المصري من قوة الشعب الليبي»، مشددًا على ضرورة المحافظة على أمنه وسلامته في ليبيا، وذلك في إشار إلى العمالة التي سيجري استقدامها لتنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس وعدد من المشاريع التي تعاقد على تنفيذها ائتلاف الشركات المصرية.

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وأضاف الدبيبة أن مرحلة فتح المسارات للطريق الدائري الثالث في طرابلس «أنجزت، رغم الصعوبات التي واجهت تنفيذها، واليوم ندشن مرحلة أخرى وهي تسليم الموقع والتهيئة للبدء في التنفيذ»، حاثًا ائتلاف الشركات المصرية على البدء في أعمال التنفيذ دون تأخير.

وحضر حفل تسليم المشروع لائتلاف الشركات المصرية، وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، وفريق المشروع بالشركة المنفذة، والفريق الاستشاري للمشروع شركة «هيل» الأميركية، بمشاركة مدير الغرفة التجارية الأميركية.

وقدم فريق المشروع من ائتلاف الشركات المصرية في بداية مراسم التسليم، عرضًا ضوئيًّا يبين الخطوات التنفيذية للمشروع موضحين المنجز منها، والمتمثلة في إبرام العقد ومحاضر التعديلات اللازمة وفتح الاعتماد المستندي، وتقديم خطابات الضمان واعتماد الجدول الزمني، وصولًا إلى تسليم الموقع للبدء في تهيئة وتحضير انطلاق الأعمال، بحسب منصة «حكومتنا».

مشروعات الطرق في الشرق والجنوب
كما أعربت رئيسة غرفة التجارة الأميركية في مداخلتها، عن سعادتها لمشاركة شركة «هيل» الأميركية في هذا المشروع المهم وعودة الحياة للمشروعات في ليبيا. وقدم بعدها مدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش مشروع طريق «أجدابيا - جالو» الذي يبلغ طوله 250 كيلو مترًا، وطريق «أوباري - غات» والذي يبلغ طوله 360 كيلو مترًا.

وقدم العبش عرضًا ضوئيًا مفصلًا عن خطة المشروع، موضحًا خلاله المواد الداخلة بالمشروع والمدة الزمنية للتنفيذ والتي ستكون 18 شهرًا لطريق «أجدابيا- جالو»، و16 شهرًا لطريق «أوباري – غات».

وقدم بعدها مدير المشروع شرحًا إضافيًا على مجسمات معدة توضح المكونات الرئيسية للمشروع، كما قامت بعدها الجهة المالكة والمتمثلة في جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق باعتماد محضر تسليم المشروع مع مدير المشروع للجهة المنفذة.

الدبيبة خلال حضوره مراسم تسليم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس إلى ائتلاف الشركات المصرية، الأحد 12 مارس 2023. (حكومتنا)
الدبيبة خلال حضوره مراسم تسليم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس إلى ائتلاف الشركات المصرية، الأحد 12 مارس 2023. (حكومتنا)
الدبيبة خلال حضوره مراسم تسليم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس إلى ائتلاف الشركات المصرية، الأحد 12 مارس 2023. (حكومتنا)
الدبيبة خلال حضوره مراسم تسليم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس إلى ائتلاف الشركات المصرية، الأحد 12 مارس 2023. (حكومتنا)
الدبيبة خلال حضوره مراسم تسليم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس إلى ائتلاف الشركات المصرية، الأحد 12 مارس 2023. (حكومتنا)
الدبيبة خلال حضوره مراسم تسليم مشروع الطريق الدائري الثالث في طرابلس إلى ائتلاف الشركات المصرية، الأحد 12 مارس 2023. (حكومتنا)
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